Samsung è senza dubbio uno dei brand del panorama Android più attenti alla questione degli aggiornamenti e, qualora ce ne fosse il bisogno, nelle scorse ore il colosso coreano ci ha fornito un’altra conferma di ciò: è stato dato il via, infatti, al rilascio dell’update con le patch di sicurezza Android di luglio per la serie Samsung Galaxy S10.

Ebbene sì, ancora una volta il produttore coreano non attende l’arrivo del nuovo mese per il rilascio delle relative patch di sicurezza.

Le novità delle patch di sicurezza di luglio per la serie Samsung Galaxy S10

La nuova versione software è contraddistinta dalla sigla G973FXXSBFUF3 e la sua disponibilità è stata segnalata per i modelli commercializzati nella Repubblica Ceca (ma nel giro di qualche giorno dovrebbe raggiungere tutti i mercati del Vecchio Continente).

Stando a quanto si apprende, l’aggiornamento in questione porta su Samsung Galaxy S10, Galaxy S10e e Galaxy S10+ le patch di sicurezza Android di luglio e quelle sviluppate dal team del colosso coreano (e relative all’interfaccia One UI) ma non dovrebbero esserci altre novità degne di nota, eccezion fatta ovviamente per gli immancabili miglioramenti generali e la risoluzione di qualche bug riscontrato dagli utenti nelle precedenti release.

Nei prossimi giorni il colosso coreano dovrebbe dare il via al rilascio di tale update anche per gli altri modelli più recenti dell’azienda.

Come scaricare la nuova versione del firmware

L’aggiornamento è in fase di rilascio via OTA e saranno necessari diversi giorni (o anche qualche settimana) prima che raggiunga tutte le unità commercializzate nei vari Paesi.

Gli utenti più impazienti possono provare ad effettuare una ricerca manuale andando nel menu delle Impostazioni, scorrendo fino alla sezione Aggiornamento software e quindi selezionando Scarica e installa. Non ci resta altro da fare che augurarvi un buon update.

