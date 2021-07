Huawei, dopo aver lanciato e aperto i pre-ordini del tablet Huawei MatePad 11, è ovviamente impegnata al lancio della famiglia Huawei P50. Dopo avere confermato ufficialmente il design della fotocamera posteriore di Huawei P50 ad inizio giugno, la compagnia ha mantenuto un gran riserbo su cosa possiamo aspettarci dalla attesa nuova generazione di smartphone di fascia alta.

Display a risoluzione 2.5K e fotocamera punch hole

Secondo un inedito leak pubblicato su Weibo, Huawei P50 Pro dovrebbe montare un display a risoluzione 2.5K da 2696 x 1224 pixel, con rapporto di forma in 20:9, con tanto di fotocamera frontale punch hole. Lo smartphone, sempre secondo il leaker, dovrebbe supportare anche le reti 5G e integrare il modulo Wi-Fi 6.

Rumor e anticipazioni su Huawei P50 indicano che la nuova generazione di smartphone dovrebbe montare due processori differenti: il Kirin 9000 per i modelli commercializzati in Cina e una variante 4G del SoC Qualcomm Snapdragon 888 per quelli invece destinati ai mercati esteri – per scavalcare il ban USA.

Ovviamente ci si aspetta molto anche dal punto di vista software, dove HarmonyOS 2.0 ha l’arduo compito di traghettare gli smartphone Huawei in diretta competizione con gli altri muniti dei Servizi Mobile Google (GMS) con il Play Store.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone Huawei