Huawei MatePad 11 è disponibile da oggi in preordine in Italia. Il nuovo tablet con HarmonyOS 2.0 viene lanciato nel nostro Paese in due versioni, con diversi regali per gli utenti che effettueranno il preorder sul Huawei Store.

Huawei MatePad 11 disponibile in Italia sul Huawei Store: prezzi e regali

Huawei MatePad 11 è stato presentato esattamente un mese fa insieme a Huawei MatePad Pro 12.6 e arriva in Italia con qualche giorno di anticipo rispetto a quanto preventivato: il tablet sarebbe dovuto arrivare in preordine da metà luglio, ma lo potete trovare sul Huawei Store già nella giornata di oggi.

Nel caso ve lo foste perso, Huawei MatePad 11 è il primo tablet della casa con il sistema operativo HarmonyOS 2.0, ma è anche il primo prodotto di questo tipo con un display con refresh rate di 120 Hz: a bordo troviamo uno schermo da 10,95 pollici a risoluzione 2K (2560 x 1600 pixel) con certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light e TÜV Rheinland Flicker Free, supporto alla gamma di colori DCI-P3, SoC Qualcomm Snapdragon 865, 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna.

Grazie ad HarmonyOS offre una modalità di visualizzazione più fruibile ed efficiente, con la possibilità di sfruttare le capacità di altri dispositivi come smartphone o PC per ottimizzare creatività e produttività. Huawei MatePad 11 è disponibile in preordine sul Huawei Store nella versione Matt Grey e nelle configurazioni da 64 o 128 GB di memoria interna. Entrambe arrivano con qualche omaggio per i primi acquirenti:

In più, chi effettuerà il preordine a partire da oggi con un deposito di 50 euro, potrà concludere l’acquisto del tablet con uno sconto di 50 euro, ottenendo un prezzo di rispettivamente 349,90 e 449,90 euro. La spedizione è prevista per il 13 luglio 2021.