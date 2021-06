Da ormai diverse settimane Huawei P50 è al centro di innumerevoli leak e rumor, e quello di oggi si concentra sulla certificazione TENAA per il modello Huawei P50 4G.

Spunta Huawei P50 4G sul TENAA

Le informazioni raccolte dal database TENAA, infatti, fanno riferimento ad un dispositivo – nome in codice JAD-AL50 – munito di connettività TD-LTE/LTE FDD/WCDMA/cdma2000/CDMA 1X/GSM. Com’è ben osservabile dalla immagine circa la presunta certificazione TENAA, la dicitura LTE indica che lo smartphone in questione sarebbe sprovvisto del supporto alle reti di quinta generazione.

Giusto nelle scorse ore un incredibile leak su Huawei P50 puntava l’attenzione sulla probabile implementazione di una versione 4G del processore Qualcomm Snapdragon 888, specificamente realizzata per quegli smartphone e quei Paesi in cui la connettività 5G non è ancora pronta.

Si sa ancora molto poco circa la probabile data di lancio della nuova generazione di smartphone di fascia alta di Huawei, ma sempre più rumor scommettono sul 29 luglio come il giorno in cui il colosso cinese sarà pronto a rivoluzionare il settore mobile con le grandi doti fotografiche di Huawei P50 fin qui al centro di molte indiscrezioni, come del resto svelato anche dalla compagnia durante la presentazione di HarmonyOS 2.0.

