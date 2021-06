All’inizio di giugno, Huawei, durante un evento, annunciava importanti novità per HarmonyOS 2.0, il sistema operativo proprietario nato a seguito del ban USA contro Huawei destinato a trovare posto all’interno di centinaia di milioni di dispositivi entro la fine del 2021. In quella stessa occasione veniva confermato ufficialmente il singolare design di Huawei P50, il tanto atteso smartphone di fascia alta del colosso cinese che fin dai primi leak e rumor ci aveva colpiti per l’imponente modulo fotografico posteriore – sicuramente in grado di competere con quello di Xiaomi Mi 11 Ultra.

È in arrivo una rivoluzione

Sebbene non ci siano più state informazioni ufficiali provenienti da Huawei sulla nuova generazione di smartphone di fascia alta, in queste ore un leaker ha pubblicato una interessante notizia circa la serie Huawei P50. Infatti, secondo le informazioni condivise, sembra proprio che lo smartphone monterà un sensore da 1/1.18 pollici ad altissima risoluzione in grado di rivoluzionare ancora una volta il settore degli smartphone.

Huawei, come ben sappiamo, non è nuovo a stravolgere le carte in tavola con sensori in grado di sbaragliare la concorrenza: già l’anno scorso con Huawei P40 Pro, infatti, era stata la prima compagnia ad integrare un sensore da 1/1.28 pollici all’interno di uno smartphone, motivo per cui lo avevamo incoronato come il “re della fotografia” nella nostra recensione su Huawei P40 Pro.

Gli ultimi rumor scommettono che la famiglia Huawei P50 verrà svelata tra il mese di luglio e quello di agosto, e onestamente non vediamo l’ora di scoprire cos’ha in serbo per noi l’azienda cinese.

Amazon Prime Day è finalmente arrivato, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa agli smartphone in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida ai migliori smartphone Huawei del mese.



Offerte per categoria