In occasione dell’evento dello scorso 2 giugno, dedicato alla presentazione del nuovo sistema operativo per smartphone (HarmonyOS 2.0) e di alcuni nuovi prodotti (tra cui HUAWEI Watch 3 e HUAWEI MatePad Pro), Yu Chengdong – CEO di Huawei Consumer Business Group – ha mostrato il primo teaser ufficiale della nuova famiglia di smartphone HUAWEI P50.

La nuova serie sembra caratterizzarsi, ancora una volta, per il suo comparto fotografico, che questa volta è stato portato a un livello ancora superiore. Stando alle immagini trapelate in Rete in queste ultime settimane e poi confermate dal teaser ufficiale, l’intero modulo fotocamera di HUAWEI P50 alloggia all’interno di un enorme supporto a forma di pillola con due grandi cerchi che ospitano le diverse lenti.

Il lancio di HUAWEI P50 tra il mese di luglio e quello di agosto?

Se, da un lato, Huawei non ha ancora rivelato una data di lancio per la nuova serie di smartphone, dall’altra parte l’azienda ha riferito di star concentrando tutte le proprie forze e risorse sul miglioramento di HUAWEI P50 e che ne annuncerà presto una data di lancio.

Ad oggi quella comunicazione non è ancora giunta. Ci sono voci in giro per le quali Huawei alzerà il sipario sulla sua prossima famiglia di smartphone di punta nel mese di luglio e altre, più recenti, secondo le quali il lancio potrebbe avvenire tra il mese di luglio e quello di agosto.

Stando a quanto riferito dall’informatore su Weibo, il lancio della serie P50 di Huawei avverrà insieme al lancio globale di HUAWEI MatePad 11, ma non ha saputo darne una data specifica.

Oltre a mostrarne l’estetica generale con un particolare focus sulla fotocamera esterna, Huawei non ha ancora aperto bocca su quelle che saranno le caratteristiche principali di HUAWEI P50. Con molta probabilità (ci riferiamo ai rumor più gettonati) la serie continuerà a essere alimentata dallo stesso chipset della generazione precedente, ovvero il Kirin 9000, nonché il primo chipset a 5 nm dell’azienda.

La serie probabilmente vedrà a bordo il nuovo sistema operativo di Huawei, Harmony OS 2.0 e continuerà a non avere accesso alle applicazioni e ai servizi di Google.