Nuovi aggiornamenti per i Huawei P40, Nova 5 e Samsung Galaxy Tab A7 2020

Concludiamo anche questa settimana con una bella raccolta di aggiornamenti software per dispositivi Android: oggi è il turno delle serie Huawei P40, Huawei Nova 5 e del tablet Samsung Galaxy Tab A7 2020.

Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+, Nova 5, Nova 5z, Nova 5i Pro: le novità degli aggiornamenti

La maggior parte degli aggiornamenti di questa selezione fa capo a Huawei, anche se non si tratta di update particolarmente ricchi di novità, bensì di patch di sicurezza mensili.

Mentre tutta l’attenzione è rivolta ad HarmonyOS (ecco la nostra prova su Huawei Watch 3), Huawei P40, Huawei P40 Pro e Huawei P40 Pro+ si stanno aggiornando in Europa, ma stanno ricevendo solo delle patch di sicurezza e per giunta vecchie: sono quelle di aprile 2021.

In particolare, Huawei P40 riceve un file OTA da 308 MB con build EMUI 11.0.0.184, mentre Huawei P40 Pro+ ne riceve uno da 304 MB con firmware EMUI 11.0.0.186.

Le più recenti patch di sicurezza di maggio 2021, invece, sono in roll out per i più vecchi ed economici Huawei Nova 5, Huawei Nova 5i Pro e Huawei Nova 5z. Neppure in questo caso ci sono altre novità da riportare e la build rilasciata è la EMUI 10.1.0.103, dunque ancora EMUI 10.1.

Samsung Galaxy Tab A7 2020: le novità dell’aggiornamento

Si parla di aggiornamenti software e ovviamente non poteva mancare un dispositivo a tenere alto il vessillo di Samsung: il tablet economico Samsung Galaxy Tab A7 2020, che tanto successo ha riscosso durante la pandemia di COVID-19, sta ricevendo un nuovo update.

Ad aggiornarsi, in particolare, è il modello LTE (SM-T505), che sta ricevendo la SMR (Security Maintenance Release) di maggio 2021. La nuona versione firmware T505XXU3BUF2 è in roll out in numerosi Paesi europei, Italia compresa.

Come aggiornare Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+, Nova 5, Nova 5z, Nova 5i Pro, Samsung Galaxy Tab A7 2020

Se possedete uno di questi modelli, potete controllare manualmente la presenza di nuovi aggiornamenti mediante i seguenti percorsi:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

per i Huawei, “Impostazioni > Aggiorna Sistema > Verifica Aggiornamenti“.

Siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android? Sappiate che l’Amazon Prime Day 2021 è alle porte, potrebbe dunque tornarvi utile salvare nei Preferiti la nostra pagina dedicata alle offerte sugli smartphone.