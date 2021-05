Huawei ha pubblicato il rapporto dettagliato circa gli aggiornamenti di sicurezza relativi al mese di maggio 2021. Come leggiamo nella nota di rilascio, il documento svela in dettaglio tutte le falle di sicurezza corrette con il rilascio delle patch di maggio, incluse quelle corrette da Google.

Tutto sulle patch di sicurezza di maggio

Entrando nel dettaglio, sono state correte le seguenti falle:

Grave: CVE-2021-0474, CVE-2021-0475, CVE-2021-0473;

Alto: CVE-2020-11234, CVE-2020-15436, CVE-2020-25705, CVE-2021-0484, CVE-2021-0477, CVE-2021-0472, CVE-2021-0480, CVE-2021-0466, CVE-2021-0481, CVE-2021-0476;

Medio: CVE-2021-0488, CVE-2020-11231, CVE-2020-5235, CVE-2020-29368.

A questi si aggiungono le patch specifiche rilasciate da Huawei per i propri dispositivi:

Alta: CVE-2021-22343, CVE-2021-22346,

Media: CVE-2021-22351, CVE-2021-22350, CVE-2021-22349, CVE-2021-22352, CVE-2021-22345, CVE-2021-22334;

Bassa: CVE-2021-22347, CVE-2021-22344, CVE-2021-22353, CVE-2021-22354.

HarmonyOS scalda i motori

Il mese di giugno, come avevamo già scritto ad inizio mese, sarà estremamente importante per il colosso cinese. Nelle prossime settimane, infatti, il team di sviluppo di HarmonyOS inizierà a rilasciare la versione definitiva dell’OS proprietario per tutti gli smartphone supportati.

La compagnia, come sottolinea ancora oggi Eric Xu, presidente Huawei, è intenzionata ad aggiornare 300 milioni di dispositivi entro la fine del 2021. HarmonyOS offrirà agli utenti un sistema in parte simile ad Android, come abbiamo visto in un video leak, ma evidentemente ricco di feature e funzionalità specifiche nate a seguito di uno sviluppo lungo più di 5 anni.