La selezione di aggiornamenti software che vediamo oggi, 2 giugno 2021, è un autentico monopolio di Samsung: tra smartphone pieghevoli, ex top di gamma, modelli economici e tablet, ce n’è davvero per tutti e le novità non mancano.

Scopriamo insieme quali modelli si stanno aggiornando in queste ore e quali cambiamenti stanno ricevendo.

Samsung Galaxy Note 10+, S10, Z Flip, A50, A9, Tab A 8.0: le novità degli aggiornamenti

Come avete letto in apertura e qui sopra, i modelli destinatari di questi nuovi aggiornamenti software sono Samsung Galaxy Note 10+, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A9 2018 e Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019.

Mentre per alcuni di essi ci sono solo delle patch di sicurezza mensili – non per tutti dello stesso mese –, il tablet è l’unico a mettere insieme un po’ di novità più interessanti.

Samsung Galaxy Z Flip

Anche questo mese il produttore sudcoreano ha battuto tutti sul tempo, rilasciando le patch di sicurezza di giugno 2021 prima di Google e persino prima della fine del mese di maggio.

Ebbene, adesso il pieghevole Samsung Galaxy Z Flip si mette sulla scia della sua variante 5G e accoglie la SMR (Security Maintenance Release) di giugno 2021. Il roll out della versione firmware F700FXXS5DUE1 ha preso il via da alcuni mercati asiatici e africani (Bangladesh, Israele, Kenya, Marocco, Pakistan, Arabia Saudita, Taiwan). Va detto, comunque, che il produttore non ha ancora illustrato in dettaglio il contenuto di questo nuovo update di sicurezza.

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A50 è stato uno dei modelli di fascia media del brand più venduti degli ultimi anni e adesso si fregia anche di un piccolo primato: è il primo mid-range di Samsung ad aggiornarsi alle patch di sicurezza di giugno 2021.

Il roll out è partito dall’India e la versione firmware A505FDDU8CUE4 arriva in un file OTA da circa 555 MB. Come per il precedente, neppure in questo caso sono noti maggiori dettagli sul contenuto e il generico changelog ufficiale non è di alcun aiuto.

Ciò detto, i possessori di Samsung Galaxy A50 possono dormire sonni tranquilli: il loro device figura nella lista dei modelli cui sarà garantito supporto software per quattro anni e tra qualche mese dovrebbe ricevere anche la nuova versione della One UI.

Samsung Galaxy Note 10+

Torniamo indietro di un mese con Samsung Galaxy Note 10+: come potete vedere dallo screenshot riportato, è arrivato in Italia l’aggiornamento con le patch di sicurezza di maggio 2021.

Il file OTA è da circa 344 MB e la versione firmware N975FXXU7FUE3 porta anche miglioramenti per la Fotocamera e per la condivisione di file tramite la funzione Quick Share.

Samsung Galaxy S10

Discorso analogo per l’ex top di gamma Samsung Galaxy S10: basta dare un’occhiata al changelog ufficiale nello screenshot per riconoscere le patch di sicurezza di maggio 2021. Anche in questo caso l’update è già in Italia.

Samsung Galaxy A9 2018

Agli ultimi due modelli menzionati si accoda pure Samsung Galaxy A9 2018: roll out al via dal Brasile, versione firmware A920FXXU5CUE1 e patch di sicurezza di maggio 2021. Non male, vista l’età del modello.

Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019

A proposito di modelli non più recentissimi, il tablet Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 batte un colpo: a partire dal modello LTE e dalle Filippine, è in roll out un OTA da 1,6 GB con versione firmware P205DXU5CUE2 e un pacchetto completo di Android 11, One UI 3.1 Core e patch di sicurezza di maggio 2021.

Si tratta di una versione alleggerita della One UI, ma le novità essenziali ci sono tutte: novità grafiche, prestazionali, permessi one-time, nuovi controlli per la privacy e Benessere Digitale migliorato, novità per Samsung Keyboard, Home screen, Lock screen, Impostazioni, chiamate e conversazioni e altro.

Come aggiornare Samsung Galaxy Note 10+, S10, Z Flip, A50, A9, Tab A 8.0

Non tutti gli aggiornamenti descritti sono già disponibili anche in Europa. In ogni caso, è possibile eseguire una ricerca manuale mediante il percorso: “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

Grazie a Sebastiano e Fabio per le segnalazioni