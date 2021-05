Samsung è senza ombra di dubbio una delle aziende con una lunga storia di aggiornamenti software di sicurezza puntuali, se non addirittura in anticipo rispetto a quelli rilasciati da Google stesso.

Novità aggiornamento G991NKSU3AUE8 , G996NKSU3AUE8 e G998NKSU3AUE8

In queste ore, com’era accaduto anche il mese scorso, il colosso sudcoreano ha iniziato a rilasciare le patch di sicurezza di giugno per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. I colleghi di Sammobile indicano che l’azienda ha iniziato dalla Corea del Sud a rilasciare il firmware G991NKSU3AUE8 per Samsung Galaxy S21, G996NKSU3AUE8 per Samsung Galaxy S21+ e G998NKSU3AUE8 per Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.

Non è ancora chiaro il contenuto dell’update oltre alle patch di sicurezza di giugno, ma ci aspettiamo le classiche ottimizzazioni sotto il cofano e la correzione di bug.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21

Come abbiamo specificato qualche riga più su, gli aggiornamenti per la famiglia Samsung Galaxy S21 sono attualmente in rilascio in Sud Corea, cosa che vi possiamo confermare considerando che nessuno dei terminali Samsung presenti in redazione notifica la disponibilità dell’update. In ogni caso, considerando che ormai mancano pochissimi giorni alla fine del mese, è molto probabile che i tre dispositivi verranno aggiornati nel corso dei prossimi giorni.

Nel mentre potete controllarne la disponibilità tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

