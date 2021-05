Il Google I/O 2021 è ormai alle spalle, ma ci ha lasciato in eredità tante buone nuove per la galassia di Big G e adesso, durante un podcast dedicato, un noto leaker ha fatto il punto sugli attesi Google Pixel 6, Google Pixel 5a e Google Pixel Watch.

Google Pixel 6, Pixel 5a e Pixel Watch: ultimi rumor

Il leaker in questione è il solitamente affidabile Max Weinbach, che collabora anche con Android Police e che, in un episodio di un podcast contenente un riassunto del Google I/O 2021 (link in fonte), ha riportato una serie di dettagli interessanti sugli attesissimi prossimi dispositivi Made by Google.

Ecco, in ordine sparso, le dichiarazioni maggiormente degne di nota: