Prenderà il via lunedì 7 settembre la nuova iniziativa promozionale di WINDTRE, chiamata Xiaomi Days che, salvo ulteriori proroghe, continuerà fino al 20 settembre. Negli store aderenti sarà possibile acquistare, in un’unica soluzione, alcuni smartphone Xiaomi e Redmi proposti a prezzi particolarmente vantaggiosi.

Sono quattro le proposte degli Xiaomi Days, equamente distribuite tra Redmi e Xiaomi. Eccole nel dettaglio:

Redmi 9 a 149,99 euro invece di 169,90 euro

a 149,99 euro invece di 169,90 euro Redmi Note 9 a 169,90 euro invece di 229,90 euro

a 169,90 euro invece di 229,90 euro Xiaomi Mi 10 Lite a 279,90 euro invece di 399,90 euro

a 279,90 euro invece di 399,90 euro Xiaomi Mi 10 a 549,90 euro invece di 899,90 euro

L’iniziativa è riservata ai soli clienti WINDTRE, in particolare a quello che utilizzano offerte a marchio Wind (All Inclusive, All Digital, Call Your Country, Wind Smart, Noi) e ai clienti che hanno sottoscritto una nuova offerta a partire dal 16 marzo 2020.

Se possedete questi requisiti e state cercando un nuovo smartphone, in particolare a marchio Xiaomi e Redmi, avete dunque la possibilità di ottimi risparmi (almeno rispetto ai prezzi di listino) ricordando che il pagamento avverrà in un’unica soluzione.