Sono passati appena due giorni dal rilascio della Developer Preview 3 di Android 12 da parte di Google ed è inevitabilmente partita la caccia a tutte le novità in essa contenute.

Questa release rappresenta un tassello molto importante nel percorso di sviluppo di Android 12, visto che si tratta dell’ultima preview riservata agli sviluppatori e che la roadmap ufficiale prevede la prima versione Beta per il mese di maggio, quando si terrà anche il Google I/O 2021.

Android 12 Developer Preview 3: le novità nella nostra prova

Come per le precedenti, abbiamo provveduto ad installare la Developer Preview 3 di Android 12 sul nostro Google Pixel 5 per raccontarvi tutte le novità in essa presenti.

I primi cambiamenti in cui ci si imbatte sono di carattere grafico, con stondature diffuse nei vari elementi dell’interfaccia grafica, dai collegamenti rapidi delle varie app al task manager fino alla schermata dei widget, dove debutta anche una nuova e utilissima barra di ricerca.

Tanto per rimanere in tema, Google sta anche lavorando ad un nuovo widget dedicato alle Conversazioni, ma è ancora in fase di sviluppo.

Nella tendina dei quick toggle, alcuni di essi si arricchiscono di un comodo indicatore On/Off e viene aggiunto il nuovo collegamento rapido Riduci la luminosità, che con una pressione prolungata porta al relativo menù per la gestione dell’extra dimming.

Tornando alla schermata Home, è possibile ora impostare anche la griglia 4×5, ma soprattutto viene completamente ridisegnato il pannello dei volumi, che ora è stondato ma anche nettamente più ingombrante rispetto a quello di Android 11.

Il rinnovamento grafico del menù Impostazioni – con tutti i sottomenù annessi –, che vede tutti gli elementi cliccabili spostati più in basso a portata di dito, è stato confermato, mentre nel menù dedicato alla batteria l’icona di quest’ultima sparisce in favore di una barra di progressione e qualcosa di simile avviene in quello relativo allo spazio di archiviazione.

Per quanto concerne l’interazione con le singole applicazioni, Google ha compiuto un piccolo ritorno al passato reintroducendo lo splash screen all’apertura. Resta da capire se il cambiamento verrà confermato anche nelle versioni Beta.

Tra le novità secondarie ce n’è una che risulterà molto gradita agli amanti del feedback aptico: aprendo il relativo menù, è possibile regolarne il livello in maniera separata per chiamate, notifiche e feedback tattile.

Gli utenti attenti alla sicurezza apprezzeranno invece la nuova aggiunta nel menù NFC: l’impostazione Richiedi sblocco del dispositivo per NFC, che impedisce il riconoscimento NFC a smartphone bloccato.

Tutte le novità della Developer Preview 3 di Android 12, incluse quelle nascoste, sono visibili nel nostro video dedicato che trovate qui sotto.