Tramite un dettagliato comunicato, pubblicato nel canale dedicato agli sviluppatori, Google annuncia la disponibilità della Developer Preview 3, l’ultima prima della serie di beta, di Android 12 per i Google Pixel 3, 3a, 4, 4a, 4a 5G e 5, anche in versione XL, che sono gli unici modelli supportati.

A distanza di un mese circa dal rilascio della Developer Preview 2, dunque, arriva un nuovo major update, come il numero di versione suggerisce, per Android 12 con lo scopo di sistemare un po’ di bug, di migliorare le prestazioni e, soprattutto, di aggiungere delle novità grafiche e funzionali intelligenti e volte alla sicurezza.

Novità di Android 12 Developer Preview 3

Come detto poc’anzi, questa nuova release di Android 12 Developer Preview porta con sé diverse cose nuove, soprattutto sotto il cofano, che vanno oltre la lista delle modifiche condivisa da Google con il suo comunicato stampa. Per i più curiosi, il changelog è il seguente:

Improved app launch experience

New call notification template

New permission for exact alarms

Improved web linking

Rich haptic experiences

Video encoding improvements

Camera2 vendor extensions

Quad bayer camera sensor support

Faster machine learning

Standardizing GPU compute

Better debugging for native crashes

More-flexible backup configurations

Dalla lista di Google, è possibile notare l’integrazione dell’animazione d’avvio all’apertura di tutte le applicazioni, nuovi modelli per il feedback aptico, un miglioramento della velocità del machine learning, il supporto ai sensori fotografici quad bayer, un nuovo permesso per le sveglie e un nuovo template da utilizzare come notifica per le chiamate in arrivo.

Oltre alle novità citate da Google, ce ne sono altre non menzionate e ben più evidenti perché riguardanti l’interfaccia grafica: troviamo, per esempio, un font più marcato nel widget “At A Glance”, una nuova interfaccia per il menù con le scorciatoie accessibile con una pressione prolungata sulle icone delle applicazioni, un nuovo strumento per l’editor di screenshot che permette di modificare il tipo di font, barre ed elementi di sistema con una nuova grafica arrotondata, nuove barre per la carica della batteria e dello storage e, dulcis in fundo, la nuova interfaccia grafica per il menù delle impostazioni vista in anteprima qualche settimana fa.

Aggiornare ad Android 12 Developer Preview 3

La procedura per installare l’aggiornamento ad Android 12 Developer Preview 3 è la solita utilizzata per l’installazione delle developer preview e usata per installare la versione precedente. Per questo vi rimandiamo ai file factory image e OTA scaricabili dal sito di Google coi link sottostanti, che devono essere installati manualmente.

Factory Image | OTA