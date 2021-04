Il Google I/O 2021 si terrà in modalità completamente online, vista l’attuale emergenza sanitaria legata al COVID-19, e Google ha lanciato da poco la classica “caccia al tesoro” che svelerà la data dell’evento. Quest’anno la soluzione è decisamente complessa, e ha richiesto una decina di passaggi per svelare la data finale.

Il Google I/O 2021 si terrà a maggio

Non è una novità che l’evento di Big G dedicato agli sviluppatori si tenga a maggio, ma visitando la pagina iniziale l’utente si ritrova davanti a un nuovo quiz, che attraverso citazioni famose e schede perforate porta alla soluzione. Se volete sfidare la vostra bravura non leggete le prossime righe e andate direttamente a fine pagina dove troverete il link al primo quesito.

Se invece non volete cimentarvi nella sfida, o se volete qualche aiutino, qui sotto trovate le immagini dei vari passaggi, seguendo i quali arriverete alla soluzione. Una volta completato il decimo passaggio scoprirete che il Google I/O 2021 si terrà a maggio. Non è chiaro se si tratterà di un evento in diretta o completamente registrato, questo ce lo dirà Google nei prossimi giorni, e non è chiaro se avrà luogo come di consueto allo Shoreline Amphitheater di Mountain View.

Il Google I/O 2021 si svolgerà dunque in tre giorni, dal 18 al 20 maggio 2021, e a breve saranno aperte le iscrizioni all’evento. Per la prima volta non ci sarà un biglietto da acquistare, per cui chiunque si registrerà potrà seguire gratuitamente tutto l’evento e le decine di sessioni che animeranno la tre giorni pensata appositamente per gli sviluppatori.

Nel corso dell’evento sarà presumibilmente annunciata la prima beta di Android 12, del quale sono già disponibili un paio di Developer Preview, ma anche molte altre novità, legate sia alle applicazioni e ai servizi già esistenti sia a nuovi prodotti, forse anche hardware. Conoscendo Google è probabile che nel corso dei prossimi giorni si lascerà scappar ancora qualche dettaglio, per cui continuate a seguirci per scoprire di più su quello che ci aspetta al Google I/O 2021. Se volete dilettarvi nella soluzione del gioco, ecco il link alla prima domanda.