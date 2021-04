Torniamo a occuparci della terza Developer Preview di Android 12, rilasciata dal colosso di Mountain View soltanto un paio di giorni fa e che ha subito messo in fermento la community che ruota attorno all’OS mobile di Google.

Tra gli sviluppatori che si sono immediatamente messi al lavoro per scovare nel codice della nuova Developer Preview le novità che nasconde vi è anche kdrag0n, che nelle scorse ore ha pubblicato una serie di screenshot che ci mostrano una parte delle novità che il colosso di Mountain View ha in serbo per noi con Android 12.

Ecco la nuova interfaccia grafica di Android 12

Una delle novità in arrivo sulla prossima versione del sistema operativo mobile di Google riguarda gli appassionati di videogame: si tratta di un contatore effettivo di FPS (posizionato sul lato destro, proprio sotto il pulsante di registrazione) e che probabilmente è più utile rispetto a quello attuale (che si limita a mostrare la frequenza di aggiornamento del display).

Google ha anche riprogettato il menu delle impostazioni rapide, che va a coprire quasi tutto lo schermo e presenta grandi tasselli di forma rettangolare e con gli angoli arrotondati:

Un’altra novità è rappresentata dalla possibilità di usare lo sfondo impostato dall’utente come base di tutto il tema dello smartphone (per esempio, l’impostazione di uno sfondo scuro determinerà l’adozione di un tema di sistema più scuro).

Non mancano delle novità per i tablet, come la schermata di blocco con un’interfaccia studiata per l’utilizzo a una sola mano o un nuovo layout per le notifiche:

Ricordiamo che questa è ancora soltanto la Developer Preview 3, quindi è molto probabile che in futuro saranno ancora di più le novità abilitate dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View in Android 12 anche se è possibile che alcuni di queste modifiche non verranno implementate nella build pubblica. Staremo a vedere.