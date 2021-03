Le più grandi aziende hi-tech lavorano senza sosta a nuovi prodotti, e nella news di oggi vi parliamo di molte novità in arrivo in casa Microsoft, OnePlus, Xiaomi, Samsung e non solo.

Microsoft corregge gli errori di Surface Duo

Microsoft Surface Duo è il primo foldable del colosso di Redmond ma, come sappiamo, non è stato ben accolto dal grande pubblico per alcuni problemi software e hardware. Secondo quanto riportato dai colleghi di Windows Latest, sembra che la compagnia sia attualmente impegnata nella realizzazione della nuova generazione di Microsoft Surface Duo. Alcune persone informate sui fatti hanno sottolineato che il nuovo modello sistemerà una volta per tutte i problemi della prima generazione, a partire dalla presenza di un processore moderno e anche una migliore fotocamera – a tal proposito, sembra che Microsoft intenda utilizzare il machine learning per migliorare la qualità degli scatti, un’area in cui la divisione Pixel di Google può fare scuola a tutti.

La Blind Box di OnePlus 9 arriva oggi

Il tweet di Pete Lau di ieri ci ha lasciati a bocca aperta circa il design mozzafiato di OnePlus 9 Pro “Morning Mist”, ma secondo il leaker Max Jambor sembra proprio che gli utenti tedeschi potranno acquistare la Blind Box di OnePlus 9 a partire da oggi. Jambor sottolinea che, OnePlus, assieme all’operatore Deutsche Telekom, permetteranno agli utenti tedeschi di acquistare la Blind Box così da ricevere la nuova famiglia di smartphone già il 24 marzo, ovvero il giorno dopo l’evento.

Secondo le informazioni condivise in rete, alla modica cifra di 1.111 euro sarà possibile acquistare la Blind Box per ricevere OnePlus 9 o OnePlus 9 Pro con alcuni accessori. L’anno scorso, con la Blind Box di OnePlus 8, gli utenti avevano ricevuto accessori extra come Fitbit Versa 2, il caricabatterie Warp Charge da 30 W, una bottiglia d’acqua e altro.

Alcune specifiche di Samsung Galaxy A22

Samsung Galaxy A22 è indicato da molti come il nuovo smartphone 5G economico del colosso sudcoreano, ed in queste ore nuove informazioni pubblicate in rete ci svelano quella che dovrebbe essere la configurazione ufficiale del modulo fotografico.

Samsung Galaxy A22 dovrebbe montare un sistema a quattro sensori così composto: lente principale da 48 MP, lente secondaria da 8 MP e altre due lenti entrambe da 2 MP, probabilmente un sensore macro e un sensore di profondità. Sulla porzione frontale, inoltre, Samsung Galaxy A22 dovrebbe montare un sensore selfie da 13 MP.

Lo smartphone dovrebbe arrivare nelle versioni 4G (SM-A225F) e 5G (SM-A226B), con processore MediaTek Dimensity 700 e quattro colorazioni.

Black Shark 4 in arrivo il 23 marzo

Il 23 marzo non solo avremo modo di conoscere la famiglia OnePlus 9, ma anche gli smartphone da gaming Black Shark 4 e Black Shark 4 Pro. L’ufficialità dell’evento è stato confermato direttamente dall’azienda con il poster ufficiale sottostante, in cui vengono anche confermate alcune specifiche hardware come la batteria da 4500 mAh e il supporto alla ricarica rapida da 120 W.

Gli ultimi rumor indicano che Black Shark 4 dovrebbe montare un display AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full HD+ con refresh rate a 120 Hz, Android 11 e processori Qualcomm Snapdragon 870 e Qualcomm Snapdragon 888, rispettivamente per il modello Black Shark 4 e Black Shark 4 Pro.

Nuovi rumor su Xiaomi Mi 11 Lite

Da diverso tempo si parla del modello Xiaomi Mi 11 Lite in versione con connettività 4G e 5G, ed in queste ore Digital Chat Station ha pubblicato alcune informazioni su Xiaomi Mi 11 Lite 4G.

Una immagine possibilmente relativa allo stand di dimostrazione in cui è mostrato il dispositivo, rivela che Xiaomi Mi 11 Lite 4G dovrebbe montare un display OLED a 90 Hz, il processore Qualcomm Snapdragon 732G e una fotocamera tripla – interessante notare come la basetta demo sembri provenire da uno stand italiano.

POCO F3 e X3 Pro attesi il 22 marzo

POCO, dopo aver annunciato l’evento di lancio di POCO X3 Pro per l’India il 30 marzo, in queste ore ha fissato l’evento di lancio globale per il 22 marzo. In questa data non dovrebbe essere presente solo il modello POCO X3 Pro, ma anche lo smartphone POCO F3.

Un altro rumor, inoltre, svela quelli che dovrebbero essere i prezzi al lancio di POCO X3 Pro nella sue varie versioni e colorazioni.

Dall’immagine soprastante apprendiamo che il nuovo device dell’azienda cinese sarebbe atteso con i seguenti prezzi: