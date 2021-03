Da ormai diverse settimane si parla dell’ipotetica data di lancio della serie OnePlus 9, ma solo in queste ore abbiamo finalmente la data di lancio ufficiale: la serie OnePlus 9 – composta molto probabilmente da OnePlus 9, OnePlus 9 Pro e OnePlus 9R – verrà svelata in un evento online fissato per il 23 marzo 2021.

Nuovo sensore Sony e caricabatterie in confezione

Una delle caratteristiche più interessanti di OnePlus 9, secondo le informazioni condivise in rete, riguarda la presenza del sensore Sony IMX789; la lente viene indicata come “il sensore fotografico principale più grande e avanzato mai visto su un dispositivo OnePlus“. Fra le caratteristiche di questo particolare sensore fotografico troviamo il supporto RAW a 12-bit, così come la capacità di assorbire più luce e più informazioni per offrire scatti con colori ancora più vibranti.

Oltre alla data di lancio ufficiale di OnePlus 9, quest’oggi abbiamo anche l’occasione di scoprire quella che dovrebbe essere la variante OnePlus 9 Pro Stellar Black. Il design e la finitura della texture posteriore ricordano tantissimo la variante Sandstone Black lanciata per la prima volta su OnePlus One e OnePlus 2. Sebbene la novità più importante della nuova serie è la presenza di fotocamere realizzate assieme ad Hasselblad, molti utenti sono preoccupati di cosa sarà presente all’intero della confezione di OnePlus 9.

La scomparsa del caricabatterie dall’iPhone 12 prima, e da Samsung Galaxy S21 e Xiaomi Mi 11 5G poi per motivi ecologici, vede sempre più utenti timorosi di dover mettere mani al portafogli per acquistare un nuovo caricabatterie nel caso in cui ne fossero sprovvisti. Fortunatamente, però, abbiamo la conferma che la confezione di OnePlus 9 vedrà la presenza del caricabatterie.

OnePlus 9 è atteso con un display da 6,55 pollici Full HD+ da 2400 x 1800 pixel con refresh rate da 120 Hz e supporto HDR; OnePlus 9 Pro dovrebbe montare un pannello a risoluzione QHD+ da 3120 x 1440 pixel con refresh rate a 120 Hz.