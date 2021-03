Manca poco più di una settimana all’evento di presentazione della famiglia OnePlus 9 fissata per il 23 marzo, ma sembra che lo stesso Pete Lau, CEO di OnePlus, non regga più l’attesa ed ecco che ci svela OnePlus 9 Pro “Morning Mist“. Si tratta di una particolare variante cromatica dell’atteso smartphone di fascia alta dell’azienda, evidentemente cara a Pete Lau per il suo particolarissimo design.

OnePlus 9 Pro è atteso con un design mozzafiato

Il CEO svela le fattezze dello smartphone con le seguenti parole: “A prima vista può sembrare semplice. Ma più lo guardi, più vedi la sua bellezza nel modo in cui riflette il mondo che ti circonda.” La descrizione del dispositivo anticipa molto probabilmente la presenza del retro specchiato, caratteristica che si può intravedere anche in uno degli scatti in galleria che accompagnano il tweet di Lau.

OnePlus 9 Pro è ormai chiaro che arriverà con un comparto fotografico di alto rilievo, composto da quattro sensori di cui due molto più grandi degli altri. Si tratta dei sensori Sony da 48 MP e da 50 MP, rispettivamente lente principale e lente ultra grandangolare, a cui si andranno ad aggiungere altri due sensori. Il design del retro svela inoltre il brand Hasselblad a separare i sensori principali superiori dai restanti due inferiori. Inoltre, lo scatto frontale mostrato da Pete Lau conferma la presenza del modulo punch hole frontale in alto a sinistra.

Inspired by a bright new dawn. Meet the #OnePlus9Pro Morning Mist and #OnePlus9 Winter Mist on March 23. — OnePlus (@oneplus) March 15, 2021

In più è lo stesso account Twitter ufficiale di OnePlus a svelare anche la variante Winter Mist. Secondo Agarwal OnePlus 9 Pro arriverà nelle colorazioni Astral Black, Morning Mist e Pine Green, con il modello OnePlus 9 invece in Stellar Black, Artic Sky e Winter Mist.