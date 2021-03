Nel corso dei prossimi mesi Samsung dovrebbe rilasciare novità per quanto riguarda il ramo smartphone e tablet. In queste ore abbiamo l’occasione di scoprire qualche informazione in più su Samsung Galaxy Tab S7 Lite e su Samsung Galaxy A22 5G.

Tante colorazioni per il nuovo tablet

Gli ultimi rumor sul nuovo tablet della famiglia Samsung Galaxy Tab S7, indicano che il nuovo modello dovrebbe arrivare in Europa nella variante 5G e Wi-Fi. Una delle più interessanti caratteristiche sul device è la grande varietà di colorazioni del tablet: nera, verde, argento e rosa. Rispetto alle poche informazioni pubblicate a fine gennaio, Geekbench indica che Samsung Galaxy Tab S7 Lite con connettività 5G monterebbe il processore Qualcomm Snapdragon 750G, 4 GB di RAM e Android 11 – non è chiaro se arriverà con la One UI 3.0 o 3.1.

Il tablet dovrebbe arrivare in Europa entro il mese di giugno, ma purtroppo non abbiamo informazioni aggiuntive sulla data precisa né sul prezzo di lancio.

Si lavora ad un device 5G molto economico

Venendo poi al ramo smartphone, il colosso sudcoreano starebbe lavorando al device 5G più economico mai presentato finora. Samsung Galaxy A22 5G, con codice prodotto “SM-A226B”, dovrebbe arrivare in Europa con differnti configurazioni di memoria e storage e nelle colorazioni bianca, verde, viola e argento. Sebbene si sappia ancora davvero molto poco sulla probabile scheda tecnica, per quanto riguarda il prezzo si parla di un range inferiore a quello di Samsung Galaxy A32 5G che, lo ricordiamo, è arrivato in Italia a 299,90 euro.