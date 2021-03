In queste ultime settimane abbiamo più volte parlato dei piani di lancio di nuovi smartphone da parte di Samsung, POCO, Motorola e Xiaomi, ed in questa news raccogliamo le ultime informazioni riguardanti tutto ciò che sappiamo su di essi.

Cosa sappiamo di Samsung Galaxy A82 5G

Ultimamente abbiamo parlato molto di Samsung Galaxy A82 5G e del probabile meccanismo dual slider protagonista di una richiesta di brevetto al WIPO, e gli ultimi rumor sul nuovo device del colosso sudcoreano indicano che la compagnia potrebbe tornare ad affidarsi al sistema di fotocamera motorizzato svelato nel 2019 con il lancio di Samsung Galaxy A80.

I rumor indicano che il terminale dovrebbe montare il processore Qualcomm Snapdragon 855+, una scelta piuttosto discutibile che sarebbe in qualche modo giustificata dalla necessità di mantenere basso il prezzo di lancio. Il terminale, il cui prezzo di listino dovrebbe aggirarsi fra 620-710 dollari, è atteso con un pannello AMOLED, 6 GB di RAM e 128/256 GB di storage.

POCO X3 Pro è atteso per il 30 marzo

Il cambio di logo di POCO fa scopa con un comunicazione sui social molto più aggressiva e moderna, cosa che viene rimarcata in queste ore dalla particolare lettera pubblicata su Twitter dall’account ufficiale. Il contenuto della comunicazione, che ripropone le scelte strategiche alla base del lancio e della popolarità di POCO F1, svela un messaggio celato parzialmente svelato da alcune lettere in grassetto.

Questi piccoli indizi lasciati da POCO ci svelano che il lancio di POCO X3 Pro è atteso per il 30 marzo. Il lancio imminente è stato più volte sottolineato da vari leak e rumor, il che non ci coglie completamente alla sprovvista sebbene accogliamo con estremo interesse il modo in cui l’azienda ha deciso di svelarne l’ufficialità.

Nuovi leak su Motorola Moto G50 (Ibiza)

Motorola, secondo quanto pubblicato in rete, dovrebbe essere vicino a presentare il modello Motorola Ibiza, aka Motorola Moto G50. Dopo i leak delle ultime settimane, il nuovo terminale della casa alata è apparso sul sito di un rivenditore svelandone quello che dovrebbe essere il prezzo di listino.

La pagina del prodotto presente sul sito del rivenditore spagnolo indica che Motorola Moto G50 dovrebbe arrivare al prezzo di 229,17 euro con 4 GB di RAM e 128 GB di storage. Le poche informazioni scoperte tramite Geekbench indicano che Motorola Moto G50 potrebbe montare il processore Qualcomm Snapdragon 480, mentre il display a risoluzione HD+ dovrebbe offrire un refresh rate a 90 Hz.

Xiaomi Mi 11 Lite spunta sul TENAA

Le ultime informazioni condivise in rete su Xiaomi Mi 11 Lite, indicano che il terminale Android di Xiaomi è appena passato presso il TENAA. Sebbene manchino all’appello informazioni vitali come ad esempio le immagini reali del device e le specifiche più importanti, abbiamo la possibilità di scoprire che si tratta di un device munito di connettività 5G e che supporta il dual SIM. Le specifiche svelate dal passaggio di Xiaomi Mi 11 Lite da Google Play Console vedono il terminale etichettato con il codice prodotto M2101K9G, mentre quello certificato dal TENAA presenta il codice prodotto M2101K9C il che ci porta a considerare la possibilità che si tratti di un’altra variante – come abbiamo già discusso in questa news.

Prendendo per buone le specifiche svelate da Google Play Console, Xiaomi Mi 11 Lite dovrebbe montare il processore Qualcomm Snapdragon 765G, un pannello Full HD+ con densità pari a 440 PPI, 8 GB di RAM e Android 11 con la MIUI 12.

In copertina Xiaomi Mi 11 5G