Se siete interessati all’acquisto di un Google Pixel 5 o di un Google Pixel 4a 5G, ma non sapete dove trovarne uno a buon prezzo, siete finiti nel posto giusto. I due smartphone Android non sono disponibili ufficialmente in Italia, ma possiamo comunque trovarli in vendita a cifre anche interessanti.

Le migliori offerte per acquistare Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G sono gli ultimi smartphone lanciati da Big G, entrambi con connettività 5G, ma purtroppo non sono in vendita in Italia sullo store ufficiale o presso i principali rivenditori. Bisogna quindi andare a cercare versioni importate, che comunque funzionano normalmente anche nel nostro Paese, senza limitazioni di rete o di utilizzo in generale.

Diamo dunque un’occhiata ai prezzi e alle offerte che possiamo trovare in Rete, tra eBay, Amazon e ePrice, tutte riferite a prodotti nuovi:

Questi dunque i migliori prezzi a cui è possibile trovare attualmente Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G. Tutti gli smartphone indicati qui sopra godono della garanzia offerta dal rivenditore, che va dai 12 mesi ai canonici 24 mesi. Siete riusciti a trovare quello che fa per voi? O preferite buttarvi su dispositivi venduti ufficialmente come Google Pixel 4a (in attesa di saperne di più su Google Pixel 5a e Pixel 6)?

