Ecco le nuove offerte di Optima Mobile e Fastweb Mobile

Ci sono tre nuove offerte di telefonia mobile che si pongono alla nostra attenzione, una fa capo a Fastweb, le altre due a Optima Mobile, tutte e tre hanno una caratteristica che le accomuna: prezzi decisamente competitivi.

Fastweb NeXXt Mobile Maxi 5G: info e costi

Fastweb sta puntando parecchio sul 5G e la nuova offerta appena lanciata – accanto al costante lavoro di miglioramento della copertura e di ampliamento della lista degli smartphone certificati – lo dimostra in maniera molto chiara.

Fastweb NeXXt Mobile Maxi 5G è disponibile all’attivazione nei punti vendita fisici dell’operatore già a partire da ieri, 8 marzo 2021, e mette sul piatto un bundle estremamente ricco ad un prezzo mensile piuttosto intrigante: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 SMS e 100 GB in 5G (ove disponibile) a 10,95 euro al mese, sia con pagamento tramite carta di credito o addebito su conto corrente, sia in versione ricaricabile.

Allo stato attuale l’offerta può essere attivata soltanto nei negozi ed è rivolta sia ai nuovi che ai già clienti Fastweb e, salvo proroghe, sarà disponibile fino al 31 marzo 2021.

Per quanto riguarda la spesa iniziale, essa ammonta a 21 euro, di cui 10 euro come contributo SIM e 11 euro per la prima ricarica.

A proposito di costi extra-soglia, in caso di esaurimento dei 100 GB inclusi prima della scadenza, è previsto il pagamento di un contributo di 6 euro per ogni GB aggiuntivo fino ad un massimo di 10 GB extra al mese.

Per maggiori dettagli oppure per cercare il negozio Fastweb più vicino a voi, vi rimandiamo alla pagina ufficiale dell’offerta:

Offerta Fastweb NeXXt Mobile Maxi 5G

Optima Mobile 201 Fit e 440 Fit: info e costi

Nella giornata di oggi, 9 marzo 2021, Optima Italia – digital company italiana attiva nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni – ha reso disponibili due nuove offerte di telefonia mobile dai prezzi (quanto meno inizialmente) stracciati.

Oltre a questo, Optima ha puntato molto sul fattore comodità: entrambe le nuove offerte sono infatti strutturate secondo la formula “paghi una volta e parli e navighi tutto l’anno” e possono essere gestite in totale autonomia dal cliente attraverso l’applicazione ufficiale MyOptima.

Ecco tutti i dettagli delle due nuove offerte:

Optima 201 Fit : 200 minuti di chiamate verso tutti gli operatori, 1.000 minuti verso i numeri Optima e 1 GB di traffico dati in 4G+ (su rete Vodafone) al costo annuale di 19,90 euro (circa 1,50 euro al mese) e un costo di attivazione pari a 15,90 euro. Dal tredicesimo mese si passerà a 2,90 euro da rinnovare ogni 30 giorni.

: 200 minuti di chiamate verso tutti gli operatori, 1.000 minuti verso i numeri Optima e 1 GB di traffico dati in 4G+ (su rete Vodafone) al (circa 1,50 euro al mese) e un costo di attivazione pari a 15,90 euro. Dal tredicesimo mese si passerà a 2,90 euro da rinnovare ogni 30 giorni. Optima 440 Fit: 400 minuti di chiamate verso tutti gli operatori, 1000 minuti verso i numeri Optima, 400 SMS e 40 GB di traffico dati in 4G+ (su rete Vodafone) al costo annuale di 39,90 euro (circa 3 euro al mese) e un costo di attivazione pari a 15,90 euro. Dal tredicesimo mese si passerà a 6,90 euro da rinnovare ogni 30 giorni.

Tutte le offerte di Optima Mobile sono attivabili sul sito ufficiale dell’operatore a questo link.