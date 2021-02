Fastweb estende la copertura 5G e proroga l’offerta NeXXt Mobile a 7,95 euro

Ancora una volta torniamo a parlare di Fastweb, apprezzato operatore nazionale di telefonia fissa e mobile, e di 5G: da una parte è stata prorogata la prima offerta compatibile con la nuova tecnologia, dall’altra sta crescendo la copertura della rete 5G.

Proroga offerta Fastweb NeXXt Mobile (Promo Open)

Più che l’offerta in sé, la proroga attiene alla Promo Open, che rimarrà disponibile almeno fino al 23 febbraio 2021.

Ancora per qualche altro giorno, dunque, la promozione menzionata permetterà di sottoscrivere l’offerta Fastweb NeXXt Mobile 5G al prezzo di 7,95 euro al mese. Entrando più nello specifico, questa mette a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dati anche in 5G. Sono inoltre inclusi gratuitamente gli “Altri servizi”, ovvero segreteria telefonica, Ti ho chiamato, scatto alla riposta e controllo credito e consumo.

In aggiunta a questo, grazie alla Promo Open, la SIM e la spedizione della stessa, che di norma costerebbero rispettivamente 10 euro e 5 euro, vengono offerti gratuitamente.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla pagina dell’offerta:

Fastweb NeXXt Mobile (Promo Open)

Cresce la copertura della rete 5G Fastweb

Nella pagina dell’offerta viene sottolineato che “Per navigare in 5G devi essere sotto copertura 5G e avere un dispositivo abilitato“.

Per quanto riguarda i primi, giusto ieri vi abbiamo illustrato la lista completa degli smartphone attualmente certificati, che viene aggiornata mensilmente.

Invece oggi torniamo sul sito ufficiale di Fastweb per vedere come sta crescendo la copertura della rete 5G.

Premesso che l’operatore ha assunto l’impegno di raggiungere il 90% della popolazione entro il 2025, allo stato attuale la rete 5G di Fastweb è sfruttabile in alcune aree delle città di Milano, Bologna, Roma, Napoli, Novara, Asti, Alessandria, Monza, Parma, Reggio nell’Emilia, Carrara, Terni, Bari, Lecce, Andria, Cosenza, Catanzaro, Caltanissetta.

Per scoprire l’elenco completo dei comuni coperti dal 5G non dovete far altro che recarvi alla pagina linkata qui sotto, inserire la provincia di vostro interesse e cliccare su “Verifica copertura 5G”:

Verifica copertura rete 5G Fastweb