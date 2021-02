Quella di oggi è una giornata piuttosto ricca di aggiornamenti software per alcuni device di Samsung, Xiaomi e Huawei.

Novità aggiornamento G97FXXS9EUB1 per Samsung Galaxy S10

Dopo l’arrivo delle patch di sicurezza di febbraio per Samsung Galaxy S10 Lite, in queste ore anche i modelli Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ e Samsung Galaxy S10e stanno ricevendo il firmware G97FXXS9EUB1 da 130 MB con le patch di sicurezza di febbraio 2021.

Purtroppo il changelog non fa riferimento ad ulteriori novità per quanto riguardare il sistema operativo né tanto meno l’atteso update alla One UI 3.1, ma riteniamo molto probabile l’aggiunta di specifiche correzioni di bug e miglioramenti sotto il cofano.

Come aggiornare Samsung Galaxy S10

L’aggiornamento per la famiglia di smartphone Samsung è attualmente in fase di rilascio in alcuni paesi europei, pertanto dovrebbe arrivare anche nel nostro Paese nel corso delle prossime ore. Potete controllarne la disponibilità tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Novità aggiornamento 12.1.3.0-RFDEUXM per Xiaomi Mi Note 10/10 Pro

Ottime novità per Xiaomi Mi Note 10 e Xiaomi Mi Note 10 Pro. Il colosso cinese ha infatti iniziato a rilasciare il firmware 12.1.3.0-RFDEUXM con il tanto atteso aggiornamento ad Android 11. L’ultima major release di Android porta con sé le tante novità che ormai abbiamo imparato a conoscere da diversi mesi, così come le patch di sicurezza relative al mese di febbraio 2021.

Come aggiornare Xiaomi Mi Note 10/10 Pro

L’aggiornamento V12.1.3.0-RFDEUXM per Xiaomi Mi Note 10 e Xiaomi Mi Note 10 Pro è attualmente in fase di rilascio come “Stable Beta” in alcuni paesi europei. Come sempre la strategia di Xiaomi non cambia: l’update è inizialmente indicato per un numero ristretto di utenti – ecco perché si parla di stable beta -, e verrà rilasciato in versione stabile solo nel corso dei prossimi giorni. Potete controllare la disponibilità del nuovo update tramite il classico pannello degli aggiornamenti software della MIUI.

Novità aggiornamento 10.1.0.301 per Huawei P40 Lite

Huawei sembra non brillare per la celerità relativa agli aggiornamenti delle patch di sicurezza, ed in queste ore il modello Huawei P40 Lite sta ricevendo il firmware 10.1.0.301 con le patch di sicurezza relative al mese di dicembre 2020. L’update da 166 MB non fa riferimento ad altre novità oltre a quelle relative alla chiusura di bug di sicurezza.

Come aggiornare Huawei P40 Lite

L’aggiornamento 10.1.0.301 per Huawei P40 Lite è attualmente in fase di rilascio. È possibile scaricarlo tramite l’apposito pannello degli aggiornamenti software di sistema oppure con l’app Supporto.