Samsung continua a rilasciare aggiornamenti di sicurezza per i propri smartphone, sia che si tratti dei più recenti top di gamma sia per quanto riguarda qualche dispositivo più datato. È il caso di Samsung Galaxy Note 9 e Samsung Galaxy S10 Lite, che stanno ricevendo in queste ore le patch di sicurezza del mese di febbraio 2021.

Patch di febbraio per Galaxy S10 Lite e Galaxy Note 9

Partiamo da Samsung Galaxy S10 Lite, una delle sorprese dello scorso anno grazie all’ottimo rapporto prezzo prestazioni, e a una scheda tecnica tutt’altro che Lite. Il roll out è iniziato da Olanda e Belgio ma nel corso dei prossimi giorni dovrebbe raggiungere anche i modelli commercializzati negli altri Paesi europei.

Dopo aver ricevuto alcune settimane fa le patch del mese di dicembre, è la volta delle patch più recenti, con un file di aggiornamento del peso di circa 220 MB, che porta il numero di revisione firmware G770FXXS4DUA2. Oltre alle patch di sicurezza non sono segnalate altre novità, anche se è probabile che Samsung abbia ottimizzato le prestazioni e corretto alcuni bug emersi dagli update precedenti. Il file aggiorna anche la tastiera, il client di posta elettronica e Secure Folder, ma nel changelog non sono nominate.

Situazione molto simile per Samsung Galaxy Note 9 che riceve il firmware N960FXXS8FUB1, disponibile per i modelli con chipset Exynos 9810 commercializzati in Europa. Il nuovo aggiornamento porta solamente le patch di sicurezza di febbraio e a quanto pare non contiene altre novità. Per il phablet presentato oltre due anni fa ci sono ancora almeno otto mesi di aggiornamenti di sicurezza, prima che venga spostato nel ciclo di rilascio trimestrale, un ottimo risultato se messo a confronto con altri modelli lanciati nello stesso periodo.

Come installare gli aggiornamenti

Come sempre Samsung rilascia gli aggiornamenti, che siano di sicurezza o di altra natura, in modalità OTA (Over The Air). Per verificare la presenza di un nuovo aggiornamento per il vostro smartphone dovete semplicemente aprire le Impostazioni, scorrere fino alla voce Aggiornamento software e quindi selezionare Scarica e Installa.

Prima di procedere all’installazione verificate di avere una sufficiente carica residua, per evitare qualsiasi tipo di problema durante la procedura di aggiornamento.

