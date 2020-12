Google sta rilasciando vari aggiornamenti per alcune sue app. Dopo l’interessante novità che abbiamo visto per Google Foto, sono state ufficializzate alcune novità molto interessanti per il processo di configurazione dei dispositivi sull’app Google Home, è tornata (o sta per farlo) la digitazione vocale avanzata di Gboard per inviare messaggi testuali senza toccare lo smartphone e spuntano nuovi disegni filtri AR per il viso a tema natalizio su Google Duo. Ma facciamo un passo alla volta e scopriamo tutte le novità in dettaglio.

Il nuovo processo di configurazione dei dispositivi dell’app Google Home

Partiamo dall’app che la casa di Mountain View dedica alla gestione della casa intelligente. Dopo aver svecchiato l’interfaccia utente dedicata alle routine con nuove icone e le opzioni relative all’alba e al tramonto, Google Home introduce una nuova modalità di configurazione per i dispositivi di terze parti da abbinare e usare con Google Assistant.

Si tratta di Seamless Setup, un nuovo processo di configurazione dei gadget della casa intelligente che permette di impostare tutto direttamente all’interno dell’app Google Home. Chiunque abbia provato a configurare un dispositivo di terze parti, sa già che finora è stato necessario passare prima per la rispettiva app proprietari, e solo dopo collegare l’account creato a Google Home affinché sia utilizzabile. Un processo senza dubbio poco pratico e che richiede del tempo.

Ecco, ora grazie a questo nuovo processo di configurazione, ciò non è più necessario con i dispositivi compatibili, dispositivi contrassegnati da un badge specifico (l’immagine di cui sopra) che ne indica la compatibilità (in ogni caso, qui trovate la pagina di supporto con un elenco di dispositivi che supportano tale Seamless Setup).

Nel video qui sopra, oltre a pubblicizzare la nuova funzione, Google spiega in dettaglio come si utilizza.

La digitazione vocale avanzata di Gboard è in arrivo

Torniamo a parlare della digitazione vocale avanzata di Gboard, il servizio di dettatura vocale basato su Google Assistant che permette agli utenti di inviare dei messaggi testuali senza toccare lo schermo (o quasi).

Rispetto alla digitazione vocale standard, quella presente di default sulla tastiera di Google, tale funzione, attivabile toccando l’icona del microfono posta nelle scorciatoie nella barra superiore, aggiunge automaticamente la punteggiatura in base all’intonazione della voce e alle pause del discorso, oltre a permettere di eliminare e inviare il messaggio dettato a voce pronunciando dei comandi specifici. Ecco un esempio.

L’implementazione, sui Google Pixel prevista già a inizio dello scorso ottobre, pare ormai questione di giorni. Per verificare se siete già fra i fortunati, vi basta aprire le impostazioni di Gboard, accedere alla pagina “Digitazione vocale” e abilitare l’opzione “Digitazione vocale migliorata” (se presente, chiaro).

Putacaso non la notiate ancora, nonostante abbiate l’ultima versione beta installata, sappiate che dovrebbe trattarsi di una funzionalità che viene implementata lato server, che arriverà probabilmente nel giro di qualche giorno.

Nuovi filtri e disegni a tema natalizio su Google Duo

Chiudiamo con Google Duo, app che non si fa scappare l’occasione delle festività natalizie per introdurre dei filtri a tema per rendere le videochiamate più divertenti. Ecco un assaggio.

Si tratta di nuovi filtri per il viso in realtà aumentata, che si aggiungono ad alcuni disegni da colorare con cui dilettarsi, disegni che è scarabocchiare in diretta con il destinatario della chiamata.

Anche in questo caso, se non vedete ancora nulla di tutto ciò dovrebbe bastare pazientare ancora qualche giorno.