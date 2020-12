Con la versione 5.23.0 di Google Foto arriva una funzione decisamente utile per seguire in maniera multimediale i vostri spostamenti nel mondo (o nelle vicinanze, visto il particolare momento).

Quest’estate Google Foto aveva introdotto la visualizzazione delle foto sulle mappe per conoscere con precisione dove è stata scattata ogni foto. Con la nuova versione è stata integrata questa funzione con la Timeline di Google Maps, per seguire in maniera visiva un viaggio, o una serie di spostamenti, con le foto a sottolineare ogni movimento.

Previous Next Fullscreen

Vi basterà aprire la scheda Ricerca in Google Foto, aprire la sezione Luoghi e scegliere uno di quelli visualizzati. Un pop up vi avviserà del fatto che la timeline è stata aggiunta alla mappa, mostrandovi i percorsi di ogni giorno e le eventuali foto scattate. Scorrendo tra le foto potrete seguire il movimento che avete fatto, o la posizione delle foto se le avete fatte molto ravvicinate tra di loro.

Se in Google Maps è già possibile vedere le foto scattate a ogni tappa, ora con questa funzione di Google Foto è più immediato ripercorrere un viaggio facendosi aiutare dalle immagini invece che dal nome dei paesi visitati. La funzione è ovviamente attiva anche per le foto del passato, a patto che siano geolocalizzate, quindi potete divertirvi a ripercorrere le vostre vacanze, le gite o i viaggi in famiglia o con gli amici, attraverso questa nuova modalità.

Se non lo avete già fatto potete scaricare la versione più recente di Google Foto dal Play Store utilizzando il badge sottostante.