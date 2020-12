Google Assistant, oltre ad essere uno dei migliori assistenti digitali sul mercato, è costantemente aggiornato per aggiungere nuove feature e per offrire agli utenti la migliore user experience possibile. Una delle feature più apprezzate di Google Assistant sono le routine, ovvero sequenze di istruzioni che permettono di concatenare varie azioni a partire da un unico comando vocale.

Nuovo design e user experience migliorata

In queste ore il colosso di Mountain View ha iniziato a rilasciare il nuovo design della sezione delle routine di Mountain View con all’interno un mondo di novità. La sezione delle routine di Google Assistant si presenta con due sezioni separate, dove quelle personali sono tutte raccolte all’interno del pannello “Le tue routine” accompagnate da un nuovo set di icone per individuarle più facilmente.

Durante la fase di creazione di una nuova routine, il nuovo design suddivide la UI in due sezioni: la prima, posta in alto, è quella in cui l’utente deve scegliere un comando vocale per la avviare la routine, mentre il secondo va ad esplicitare cosa andrà a fare nello specifico una volta avviata. Il nuovo pannello “Alba / tramonto” permette alle routine di avviarsi esattamente all’orario prestabilito, sebbene l’utente possa comunque scegliere orari a tranche di 15 minuti o fino a 4 ore prima del tramonto.

Andando a modificare una routine già creata, è stata aggiunta una timeline numerica pensata per rendere chiaro fin da subito quali sono le azioni che verranno svolte a seguito del comando vocale, dalla prima all’ultima.

Il nuovo design del pannello routine di Google Assistant è in rollout già da oggi su Android, ma potrebbe impiegare qualche giorno prima del suo arrivo anche nel nostro Paese.