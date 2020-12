Mai come in questo triste momento di quarantena forzata durante le vacanze natalizie l’uso degli assistenti vocali potrebbe venire in vostro soccorso. Nonostante negli anni il loro senso non sia ancora stato capito nel profondo, esistono una serie di funzioni che saranno in grado di migliorare ed ottimizzare le vostre routine quotidiane. A questo proposito vogliamo parlarvi delle 7 funzioni più interessanti del vostro Assistente Google, così da poter sfruttare a pieno la sua intelligenza artificiale sul vostro smartphone, Google Home o Google Nest.

Google Assistant è sempre più intelligente

Nel mare di funzionalità più o meno interessanti che l’Assistente Google mette a disposizione ne esistono alcune davvero irrinunciabili che vi aiuteranno a districarvi nei vari impegni quotidiani, evitando quindi di farvi prendere in mano il vostro smartphone senza motivo. Vediamo quindi insieme 7 funzioni in particolare che probabilmente non conoscerete.

Temporizzare l’accensione/spegnimento di una luce

Questa funzione relativamente giovane è forse una delle più attese dagli utenti dell’Assistente Google, perché finalmente ci da l’abilità di scegliere quando poter spegnere o accendere una luce senza doverlo fare in un momento specifico della giornata. Può sembrare banale ma vi basti pensare che sui dispositivi Amazon Echo questo non è ancora possibile, anche se ci auguriamo che venga presto implementato.

Le modalità di attivazione possibili sono due, la prima è quella che vi permette di spegnere o accendere la luce dopo un certo lasso di tempo, la seconda ci permette di scegliere proprio un orario della giornata. In particolar modo ci basterà dire:

“Ok Google accendi le luci tra 30 minuti” oppure “Ok Google spegni la luce alle 16:30”

Al momento però non è ancora possibile interrompere questo comando in maniera vocale, quindi fate molta attenzione ad impostare un orario corretto e specialmente a puntualizzarlo correttamente. L’assistente vocale utilizza un formato a 24h, quindi le 4:30 del pomeriggio dovranno essere lette come 16:30, onde evitare accensioni indesiderate. Da questa interessante funzionalità sono ancora escluse le prese smart che però possono essere di solito temporizzate mediante l’applicazione del produttore.

Lista della Spesa

La lista della spesa può sembrarvi una pratica del passato, magari ai tempi dei vostri nonni, ma non è così. Quante volte vi sarà capitato di andare al supermercato e tornare a casa senza l’unica cosa importante che avreste dovuto ricordare? Ecco perchè questa funzione semplicissima andrà senz’altro a migliorare la vostra giornata, semplicemente dicendo:

“Ok Google crea una lista della spesa”

Successivamente potrete aggiungere tutto ciò di cui avete bisogno in maniera vocale e consultare la lista sul vostro smartphone. Se siete invece troppo pigri potrete chiedere a Google di leggere le cose segnate, ma purtroppo per cancellare l’oggetto acquistato dovrete necessariamente farlo manualmente.

Testa o croce?

Di fronte ad una decisione da prendere o una scommessa da vincere, il lancio della moneta è sempre stato un metodo utilizzato e senza tempo. Oggi però potrete farlo comodamente con il vostro smartphone, evitando quindi anche condizionamenti esterni o trucchetti di ogni sorta. Sul display del telefono vedremo roteare la monetina e alla fine vi verrà detto quale dei due lati è quello vincente tra testa o croce. Per utilizzare questa funzione vi basterà dire:

“Ok Google lancia una moneta”

Sveglia con musica da Spotify

Anche sui vari smartphone moderni attualmente in commercio i suoni della sveglia sono il più delle volte brutti e fastidiosi e non vi permettono quindi un risveglio tranquillo. Tramite la quarta funzione invece potrete andare ad impostare un brano o una playlist come allarme, iniziando al meglio la giornata. Prima di lanciare il comando vocale ci sarà bisogno di collegare il vostro account Spotify a quello Google. Per questo dovrete recarvi all’interno dell’applicazione Google, cliccare su Altro e ricercare la voce Impostazioni. A questo punto cliccando su Assistente noteremo il sottomenù Musica. Aperto questo potrete andare ad impostare il vostro client di streaming audio preferito che verrà utilizzato per la sveglia.

Uno dei comandi dell’Assistente per attivare la sveglia musicale è:

“Ok Google suona una sveglia musica/radio domani alle 6:00”

Successivamente vi verrà richiesto il nome di un brano o di una playlist da riprodurre ed il gioco è fatto. Fate però attenzione che attualmente tale funzionalità è disponibile solo per i dispositivi dotati di altoparlante come il Google Home e il Google Nest.

Modalità Relax

Nel caos della vita cittadina è diventato sempre più difficile prenderci del tempo per noi e rilassarci, per questo l’Assistente Google vi offre una soluzione. La quinta funzione è infatti la modalità relax e andrà a riprodurre suoni della natura in grado di sciogliere la tensione quando necessario. Per attivare la funzione su qualsiasi dispositivo, anche il vostro smartphone, vi basterà dire:

“Ok Google fammi rilassare”

Traduttore

Il traduttore di Google è probabilmente uno dei migliori sul mercato, motivo per cui è molto utile poterlo utilizzare anche in maniera vocale. Avrete la possibilità di utilizzarlo per tradurre una singola parola o frase da una lingua a scelta o meglio ancora far diventare l’assistente vocale il nostro interprete. Per attivare la funzione vi basterà dire:

“Ok Google come si dice (Ciao) in (Inglese)?” oppure “Ok Google devi essere il mio interprete (Inglese)”

Giochi

Esattamente come Alexa anche l’Assistente Google è in grado di tenervi compagnia durante lunghe giornate in solitudine con la settima e ultima funzione, i giochi. Questo sistema di intrattenimento interattivo è senz’altro qualcosa di nuovo e specialmente un uso inaspettato di queste intelligenze artificiali. Per iniziare a giocare vi basterà dire:

“Ok Google giochiamo”

A questo punto non vi resterà che scegliere il vostro titolo preferito scegliendo tra quelli a disposizione come ad esempio: Ti senti fortunato a giocare, Fantacalcio, Tabelline, Sfera di cristallo, Trivia crack e svariati altri quiz.

In Conclusione

Non sempre un assistente vocale può essere definito utile, ancora infatti non sono tante le possibilità di interazione. Il processo per renderli importanti nelle nostre giornate è cominciato e sempre più spesso assistiamo alla nascita di automazioni che riescono realmente a migliorare la produttività delle nostre giornate. Se per qualche motivo foste curiosi vi invitiamo a consultare anche l’articolo relativo alle 7 funzioni di Alexa che abbiamo pubblicato solo qualche giorno fa su Tuttotech. Ci auguriamo che abbiate trovato una o più funzionalità interessanti nel nostro approfondimento e vi auguriamo Buone Vacanze.