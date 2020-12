Alcuni smartphone Xiaomi hanno già iniziato a ricevere Android 11, anche in Italia, e grazie a un post di annuncio sulla Mi Community sappiamo quali saranno i prossimi modelli ad aggiornarsi alla MIUI 12, partendo dalla versione beta.

I prossimi smartphone Xiaomi a ricevere Android 11 con MIUI 12 beta

Xiaomi ha già iniziato il rilascio di Android 11 e MIUI 12 per alcuni modelli della sua gamma (come ad esempio per Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro e Xiaomi Mi 10 Lite), ma ovviamente non si è ancora fermata. Sono tanti i modelli che dovrebbero ricevere l’aggiornamento e i prossimi nella lista sono stati svelati sulla Mi Community. Eccoli:

Per questi smartphone la versione 20.12.9 è dunque l’ultima basata su Android 10. Nonostante le indicazioni, che vi ricordiamo riguardare le prime build della MIUI 12 beta basata su Android 11, non abbiamo ancora certezze riguardo le tempistiche; di conseguenza non possiamo sbilanciarci su un periodo di rilascio dell’update a livello globale. Diversi altri modelli stanno in ogni caso ricevendo in queste settimane le build della MIUI 12 beta.

Siete soddisfatti del supporto software che sta fornendo Xiaomi?