A pochi giorni dal rilascio di Android 11 per la versione globale di Xiaomi Mi 10, e nello stesso giorno in cui anche Xiaomi Mi 10 Pro si aggiorna, arriva l’atteso update alla versione più recente del robottino verde per la versione europea di Xiaomi Mi 10.

Con un file che sfiora i 3 GB arriva dunque Android 11, come sempre mascherato dall’interfaccia personalizzata MIUI 12, che per l’occasione arriva alla versione 12.2.1.0.RJBEUXM. Insieme al nuovo sistema operativo arrivano anche le patch di sicurezza, peccato che siano solamente quelle del mese di ottobre, con un paio di mesi di ritardo su quelle attuali.

Difficilmente noterete qualche novità, visto che buona parte sono relative a funzioni di sistema e altre non sembrano essere state implementate completamente da Xiaomi, che preferisce utilizzare le proprie soluzioni, come per la gestione delle notifiche e del centro di controllo.

Al momento sembra che solo un numero limitato di utenti stia ricevendo l’aggiornamento, una procedura usuale per Xiaomi che in questo modo può tenere sotto controllo eventuali problemi. Nel corso dei prossimi giorni il roll out dovrebbe coinvolgere un numero maggiore di utenti e il completamento dovrebbe avvenire in qualche settimana.

Potete verificare se il vostro Xiaomi Mi 10 è tra quelli selezionati in maniera casuale tramite Impostazioni – Info di sistema – Versione MIUI. Dopo l’aggiornamento è lecito attendersi un consumo maggiore della batteria, anche se la situazione si normalizzerà entro poche ore, dopo che saranno state completate tutte le procedure successive all’aggiornamento.