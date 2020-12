La giornata di oggi è ricca di aggiornamenti software per dispositivi assai diversi per tipologia e fascia di prezzo, su tutti comunque spicca il rilascio di Android 11 – ovviamente con MIUI 12 – per il flagship Xiaomi Mi 10 Pro.

I restanti update sono in arrivo sul fratello minore Xiaomi Mi 10, sulle cuffie Huawei Freebuds Pro e su numerosi Samsung: dal pieghevole premium Samsung Galaxy Fold2 5G, all’ex top di gamma Samsung Galaxy Note 10, passando per il tablet Samsung Galaxy Tab S6, l’economico Samsung Galaxy A8 (2018) e l’ultimissimo smartwatch Samsung Galaxy Watch 3.

Xiaomi Mi 10 Pro: finalmente Android 11 (con MIUI 12)

Partiamo dall’aggiornamento più interessante della raccolta odierna, vale a dire il major update per Xiaomi Mi 10 Pro, che passa finalmente ad Android 11 con immancabile MIUI 12.

Se il roll out per il fratello minore Mi 10 aveva preso il via nelle scorse settimane, i possessori di Xiaomi Mi 10 Pro hanno dovuto pazientare un po’ in più.

Già lo scorso mese di settembre, Xiaomi aveva rilasciato la prima build di Android 11 per Xiaomi Mi 10 Pro, tuttavia si trattava di una “stable beta” e soltanto un ridotto numero di early adopters avevano potuto provarla in prima persona.

Finalmente l’attesa è giunta al termine anche per tutti gli altri possessori del device: come segnalato sulla Mi Community, è partito il roll out, che raggiungerà gradualmente tutti gli Xiaomi Mi 10 Pro in giro per il mondo.

La nuova build è in versione V12.2.1.0.RJAMIXM e, al netto delle patch di sicurezza di ottobre 2020, include numerose novità, ad esempio per il comparto fotografico. Ecco il changelog ufficiale completo (con tanto di errore nell’indicazione delle patch di sicurezza):

System Stable MIUI based on Android 11 Updated Android Security Patch to September 2020 Increased system security

Camera New: New AI moonscape functionality New: New templates for vlogs New: Vlogs can be now saved as drafts Optimization: New vlog templates and presets will be available for downloading from the cloud from now on



Xiaomi Mi 10: le novità dell’aggiornamento

Rimanendo nell’ambito della stessa serie, c’è un aggiornamento piuttosto deludente da segnalare per Xiaomi Mi 10: sebbene, come detto, il device abbia persino già ricevuto Android 11, ci sono device che stanno addirittura ancora aspettando la MIUI 12.

Come potete vedere dallo screenshot riportato, Xiaomi Mi 10, in versione brandizzata TIM, sta ricevendo un pacchetto OTA da 436 MB con la build MIUI V11.0.5.0.QJBEUTI.

Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Note 10, Tab S6, A8 2018 e Watch 3: le novità degli aggiornamenti

Come detto in apertura, in casa Samsung stanno arrivando aggiornamenti ben tre smartphone, un tablet e uno smartwatch.

Samsung Galaxy Z Fold2 5G sta ricevendo l’update con le patch di sicurezza di dicembre 2020: il roll out parte dalla Germania, il file OTA pesa 172MB e la nuova build è la F916BXXS1BTK1.

Samsung Galaxy Note 10 sta ricevendo le stesse patch di sicurezza mensili (con versione firmware N97xFXXS6DTK8) in numerosi Paesi europei, Italia compresa.

Anche per il tablet Samsung Galaxy Tab S6 e per il non più nuovissimo Samsung Galaxy A8 2018 sono in arrivo dei nuovi aggiornamenti di sicurezza mensili, tuttavia in questi casi si tratta di quelle di novembre 2020. In particolare, Samsung Galaxy Tab S6, sia solo WiFi che LTE, sta ricevendo la versione firmware T860XXU3BTK2, senza altre novità di sorta. Samsung Galaxy A8 2018, dal canto suo, agguanta un pacchetto OTA da circa 347 MB con build A530FXXUFCTK2.

Infine, l’aggiornamento per Samsung Galaxy Watch 3 pesa 70,28 MB (tanti per uno smartwatch), è in rilascio in vari Paesi europei e introduce la build R840XXU1BTK1. Le novità elencate nel changelog sono:

Trasmissione delle istruzioni audio attraverso le cuffie collegate allo smartphone, durante le sessioni di allenamento con lo smartwatch

Aggiunta delle indicazioni audio per i dati raccolti e il battito cardiaco per corsa e bicicletta rilevate automaticamente

Miglior precisione della misurazione del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue

Miglioramenti di stabilità e affidabilità.

Huawei Freebuds Pro: le novità dell’aggiornamento

Infine, le cuffie true wireless Huawei Freebuds Pro (ecco la nostra recensione) tornano ad aggiornarsi: il file OTA da 2,5 MB introduce il firmware 1.9.0.216 e contiene miglioramenti della stabilità del Bluetooth, della qualità dell’audio riprodotto e del rilevamento di quando le cuffie vengono indossate o rimosse. Ecco il changelog:

Improves the connection stability of Bluetooth

Optimizes the system compatibility

Improves the playback quality of the headphones

Increase wear detection

Come installare gli aggiornamenti

Nel caso degli smartphone e del tablet elencati, basta aspettare la comparsa della classica notifica oppure eseguire una ricerca manuale dalle Impostazioni di sistema. Nel solo caso di Xiaomi Mi 10 Pro, potreste valutare l’aggiornamento manuale, ecco i link:

Download Android 11 for the Mi 10 Pro (codename: cmi) — V12.2.1.0.RJAMIXM: Recovery || Fastboot

Per i wearable, ovviamente, occorre passare per lo smartphone e le relative companion app, ossia Galaxy Wearable per Samsung Galaxy Watch 3 e AI Life per le Huawei Freebuds Pro.

Grazie a Danilo e Mattexx per le segnalazioni