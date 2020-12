Nelle ultime ore Xiaomi ha iniziato il roll out dell’aggiornamento ad Android 11 per l’intera serie Xiaomi Mi 10. Dopo che nella mattinata di ieri era iniziato il roll out dell’update per Xiaomi Mi 10 Pro, e nel pomeriggio vi abbiamo segnalato la novità anche per Xiaomi Mi 10 (in versione europea), oggi tocca a Xiaomi Mi 10 Lite 5G.

Al momento è interessata solamente la versione globale, quella che utilizza la ROM identificata dalla sigla MI, mentre per la versione EU, venduta ufficialmente anche in Italia, bisognerà attendere ancora qualche giorno. Se avete acquistato lo smartphone in Cina o da altri mercati, è dunque probabile che abbiate questa versione e che possiate già installare l’aggiornamento.

Android 11 per Xiaomi Mi 10 Lite 5G arriva con MIUI 12.1.1.0.RJIMIXM, con un file del peso di poco inferiore ai 3 GB. Insieme all’aggiornamento arrivano anche le patch di sicurezza, che come è accaduto per i fratelli maggiori sono ferme al mese di ottobre.

Le novità sostanziali per gli utenti finali sono poche, visto che alcune delle funzioni introdotte da Android 11 erano già presenti in MIUI 12, e altre sono abilmente mascherate dall’interfaccia personalizzata di Xiaomi.

Potete verificare la presenza dell’aggiornamento, ammesso che abbiate uno Xiaomi Mi 10 Lite con ROM globale “MI” cercando in Impostazioni – Info sistema – Versione MIUI. In alternativa, se non volete attendere il rilascio e siete impazienti di provare Android 11, potete utilizzare il link sottostante per scaricare la ROM direttamente dai serve ufficiali di Xiaomi.