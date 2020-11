Android 11 è stato rilasciato in via ufficiale da Google un paio di mesi fa e tutti i principali produttori di smartphone si stanno dando da fare per portare la nuova versione del sistema operativo mobile sul maggior numero possibile di device: tra di essi vi è anche Xiaomi e nelle scorse ore in Rete è emerso un elenco di quelli che dovrebbero essere i suoi device a ricevere l’atteso aggiornamento.

Ricordiamo che il colosso cinese ha già avviato i test delle versioni beta di Android 11 per alcuni dei suoi smartphone ed alcuni modelli (come Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro e POCO F2 Pro) hanno già ricevuto l’ambito aggiornamento.

Gli smartphone Xiaomi e Redmi che riceveranno Android 11

Questo è l’elenco dei device in fase di test beta chiuso di Android 11:

Xiaomi Mi 10T / Mi 10T Pro / Mi 10T Lite

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi 9 / Mi 9 Pro / Mi 9 SE / Mi 9 Lite

Xiaomi CC9 / CC9 Meitu Edition

Xiaomi Mi A3

Redmi K30 / Redmi K30s / Redmi K20 Pro / K20 Premium

Redmi 10X / 10X Pro

Redmi Note 9s / Redmi Note 9 Pro (India)

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9 Pro (Global)

Redmi 9 (Global) / Redmi 9 Prime

Redmi 9 (India)

Redmi 9C / Redmi 9A

POCO C3

POCO X3 NFC

POCO M2 Pro

Black Shark 2/2 Pro / 3 / 3S / 3 Pro

Per questi modelli, invece, è già disponibile una versione beta pubblica:

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Youth / Lite Zoom

Xiaomi Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro

Xiaomi CC9 Pro

Redmi K30 / K30 5G / K30i 5G / Redmi K30 Racing Edition

POCO X2

Redmi K20

Xiaomi Mi 9T

Per questi smartphone niente da fare

I possessori dei seguenti device, infine, dovranno rassegnarsi a non ricevere Android 11:

Xiaomi CC9e

Redmi Note 8 / Note 8 Pro / Note 8T

Redmi Note 7 / Redmi Note 7 Pro / Redmi Note 7S

Redmi 8 / 8A / 8A Dual

Xiaomi Mi MIX 3 5G

Xiaomi Mi MIX Alpha

Non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal colosso cinese per scoprire quali saranno i prossimi smartphone a ricevere Android 11.

Leggi anche: le chicche di Android 11