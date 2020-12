Xiaomi ha presentato la sua interfaccia personalizzata MIUI 12 la scorsa primavera in Cina e successivamente ha rilasciato le build beta e stabili in tutto il mondo.

Un mese dopo la conferenza di lancio della MIUI 12 in Cina, Xiaomi ha tenuto un evento online separato per i mercati globali, alla fine del quale l’azienda ha rivelato l’elenco completo degli smartphone che avrebbero ricevuto il nuovo aggiornamento della MIUI 12.

Niente MIUI 12 per Redmi Y3, Redmi 7, Redmi 6 e Redmi 6A

L’elenco includeva quasi tutti i dispositivi lanciati negli ultimi due anni, inclusi Redmi Y3, Redmi 7, Redmi 6 e Redmi 6A, ma ora Xiaomi ha rimosso questi quattro dispositivi dall’elenco di idoneità dopo sette mesi dalla pubblicazione.

L’azienda afferma che questi dispositivi non verranno aggiornati alla MIUI 12 a causa di problemi di compatibilità e prestazioni, cosa che non sorprende in quanto questi quattro smartphone Redmi sono noti per i problemi di prestazioni che hanno accusato sin dal loro lancio.

Sugli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO la disponibilità di alcune funzionalità della MIUI 12 varia in base al modello e in base alla regione, inoltre la MIUI è una skin Android pesante che richiede prestazioni più elevate.

Tuttavia è tremendo che questi best-seller globali di Xiaomi abbiano ricevuto solo un major update della MIUI e di Android, oltretutto l’ultimo update ad Android 10 deve ancora essere implementato a livello globale per Redmi 7 e Redmi Y3.

