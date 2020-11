La serie TV The Mandalorian è una delle più acclamate degli ultimi anni e uno dei fiori all’occhiello di Disney+. Ambientato nell’universo di Star Wars a seguito del collasso dell’Impero Galattico, la serie TV ruota attorno alla vicissitudini del Mandaloriano e di Baby Yoda.

The Mandalorian in AR con quest’app

Grazie ad una particolare collaborazione fra Google e Lucasfilm, le gesta dei personaggi della serie TV possono rivivere in AR direttamente sul display degli smartphone grazie all’applicazione “The Mandalorian” AR Experience.

Tramite l’applicazione, infatti, non solo potete esplorare il mondo di The Mandalorian e dei suoi personaggi, ma anche condividerli con i vostri amici grazie ai vantaggi offerti da Google Play Services per AR e ai modelli ad alta risoluzione fedelmente ricreati dal team di sviluppo di Google, Disney e Lucasfilm.

Per sfruttare l’applicazione è però necessario avere a disposizione alcuni particolari smartphone 5G, fra cui:

La lista completa degli smartphone supportati è disponibile a questo link, mentre l’applicazione può essere scaricata tramite il badge del Play Store sottostante, con nuovi modelli e altre novità in arrivo ogni lunedì.

