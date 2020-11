Iliad e gli operatori virtuali sfidano i big: ecco il nuovo report di OpenSignal

Nella giornata di ieri, OpenSignal – la nota società che analizza l’andamento del mercato della telefonia mobile – ha pubblicato un nuovo e interessante report che evidenzia i cambiamenti in atto nel mercato italiano, con la forte crescita di Iliad e degli operatori virtuali a discapito dei big, che ormai non sembra più solo una questione di prezzo.

Poco più di un mese fa la stessa OpenSignal ci aveva aiutati a capire in che modo l’emergenza sanitaria da COVID-19 stia incidendo sulle abitudini degli italiani in tema di navigazione mobile.

Questo nuovo report, invece, fotografa la situazione attuale del mercato italiano, che ancora una volta vede in crescita Iliad e operatori virtuali (come Kena Mobile, ho. Mobile, Very Mobile, PosteMobile e tanti altri), a danno dei grandi operatori tradizionali – ovvero TIM, WINDTRE e Vodafone –, che sono quelli abbandonati con maggiore frequenza.

Un simile trend potrebbe spingere ad addurre la motivazione più ovvia ed immediata: i prezzi. Al netto di offerte particolari e soggette a limitazioni varie di disponibilità, infatti, i tre grandi del settore mobile italiano sono solitamente più cari rispetto a Iliad e agli operatori virtuali, anche di quelli che fanno capo alle stesse TIM, Vodafone e WINDTRE.

L’incidenza dei prezzi più vantaggiosi è ovviamente fuori discussione, tuttavia il report di OpenSignal mette in evidenza anche altre cause importanti, riconducibili alla qualità del servizio offerto, che stanno spingendo tanti utenti italiani a cambiare operatore.

Come si evince dai grafici riportati, i leavers dei tre grandi operatori nazionali hanno trascorso mediamente tra il 64% e il 94% di tempo in più senza un segnale mobile rispetto ai punteggi medi sulle loro reti; inoltre, gli stessi leavers hanno riscontrato una copertura 4G inferiore e una peggiore disponibilità del 3G/4G rispetto alla media nazionale dello stesso operatore.