Xiaomi lancia i Mega Sconti 11.11 sul proprio store online ( 9-11 novembre)

Con un post tramite i propri canali social, Xiaomi Italia ha annunciato la disponibilità dei “Mega Sconti 11.11” sul proprio store online: la collezione di offerte con la quale il produttore ha scelto di celebrare il Singles’ Day 2020 con l’utenza italiana.

Ve lo avevamo anticipato la settimana scorsa, nell’illustrarvi gli sconti che hanno fatto da antipasto all’evento vero e proprio: prima ancora del Black Friday e del Cyber Monday 2020, gli utenti interessati ai prodotti dell’ecosistema Xiaomi (il che vuol dire, in materia di smartphone, anche Redmi e POCO) potranno trovare numerose occasioni di risparmio anche dal 9 al 11 novembre 2020, direttamente su mi.com.

Offerte “Mega Sconti 11.11” di Xiaomi (9-11 novembre)

Anche per i giorni dal 9 al 11 novembre 2020, Xiaomi manterrà disponibile la promozione costruita attorno al numero “11”: è possibile ottenere 11 euro di sconto su una spesa di 110 euro utilizzando il codice coupon 1111XIAOMI. Sono esclusi i prodotti della famiglia Xiaomi Mi 10T (ecco la nostra recensione del modello Mi 10T Pro).

La seconda promozione si applica a tutti gli smartphone e solo ad essi: dal 9 al 11 novembre, i clienti che acquisteranno uno smartphone in offerta potranno aggiungere una differenza di soli 9,99 euro per ottenere in bundle le cuffie Xiaomi Mi True Wireless EarBuds Basic 2.

Per i nuovi clienti, non manca la possibilità di ottenere uno sconto extra di 5 euro per il primo acquisto effettuato mediante l’applicazione ufficiale Mi Store.

Passiamo adesso alle offerte attive in questo momento a questo link:

Accanto agli smartphone, è presente anche un’immancabile selezione di prodotti Ecosystem, ovvero: