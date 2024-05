Siete curiosi di conoscere una lista degli smartphone Motorola che riceveranno l’aggiornamento ad Android 15 e alla prossima versione della My UX? Allora siete capitati nel posto giusto: la casa alata non ha diffuso dettagli ufficiali, ma basandoci sulle promesse fatte e sui precedenti, possiamo stilare una lista dei modelli.

Gli smartphone Motorola che riceveranno Android 15 come aggiornamento

Lo sviluppo di Android 15 sta procedendo come previsto, almeno per ora: dopo il debutto tramite Developer Preview dello scorso febbraio, la nuova release è passata il mese scorso al programma Beta, che vedrà un totale di quattro build “principali” con base mensile (se non ci saranno intoppi). La fase di stabilità della piattaforma è prevista per giugno 2024, e se non ci saranno particolari problemi con lo sviluppo, la fase di test dovrebbe concludersi entro il terzo trimestre 2024, con un rilascio stabile previsto verso la fine dell’estate (o inizio autunno).

Naturalmente la distribuzione di Android 15 partirà da Google Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a (in arrivo proprio in questi giorni) e da tutti gli altri dispositivi della gamma Pixel compatibili, ma nel corso delle settimane e dei mesi toccherà tantissimi altri modelli di smartphone del robottino. Tra questi non mancheranno diversi modelli della casa alata: vediamo quali saranno gli smartphone Motorola ad accogliere Android 15 come aggiornamento nei mesi successivi al lancio stabile.

Come già accennato, questa non si tratta di una lista ufficiale, ma è basata sulle garanzie fornite da Motorola e sui precedenti, che vedono fino a tre major release per i flagship e per modelli selezionati della fascia media, e una major release per quelli di fascia bassa o entry level. I modelli qui sopra potrebbero comunque ampliarsi nei prossimi mesi.

Quando potrebbe partire il rollout da parte di Motorola? Molto dipenderà ovviamente da Google e dallo sviluppo di Android 15, la cui versione stabile non dovrebbe essere rilasciata prima della fine dell’estate. Lo scorso anno Big G rilasciò Android 14 nel mese di ottobre in concomitanza con il debutto dei Pixel 8, quindi non è da escludere il medesimo comportamento con la serie Pixel 9. In tal caso ci aspettiamo una distribuzione da parte della casa alata non prima di dicembre 2024, eventuali programmi beta permettendo.

Continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati sulle ultime novità riguardanti Android 15 nelle prossime settimane. Il vostro smartphone Motorola è nella lista qui sopra e fa parte dei modelli che dovrebbero ricevere Android 15? Fateci sapere la vostra.