Xiaomi non perde mai occasione per lanciare qualche nuova promozione: questa volta gli sconti attivati sullo store online della casa cinese sono una sorta di antipasto delle offerte in programma per l’11 novembre 2020.

Mentre l’utenza occidentale ha già i fari puntati sul Black Friday e sul Cyber Monday 2020, gli utenti più smaliziati in materia di shopping online conosceranno sicuramente il Single’s Day: l’evento si tiene ogni anno l’11.11 e, nei mercati asiatici, rappresenta il giorno più caldo sul fronte delle offerte. Ieri, ad esempio, abbiamo visto come Gearbest si stia già preparando alla ricorrenza.

I numerosi produttori asiatici arrivati dalle nostre parti hanno portato con sé anche queste “tradizioni”, in particolare Xiaomi prepara ogni anno una selezione di offerte sul proprio store online, includendovi puntualmente tanti e vari dei suoi prodotti di maggiore appeal.

Offerte Xiaomi già attive: aspettando 11.11

Sebbene le offerte più succulente saranno disponibili soltanto nei prossimi giorni, Xiaomi ne ha già attivate diverse, insieme ad una promozione aggiuntiva nella quale ricorre naturalmente il numero “11”: dal 02/11 al 15/11, sarà possibile ottenere 11 euro di sconto su una spesa di 110 euro utilizzando il codice coupon 1111XIAOMI. Sono esclusi i prodotti della famiglia Xiaomi Mi 10T (ecco la nostra recensione del modello Mi 10T Pro).

Per i nuovi clienti, permane la possibilità di ottenere uno sconto extra di 5 euro per il primo acquisto effettuato mediante l’applicazione ufficiale Mi Store.

Passiamo adesso alle offerte attive già in questo momento a questo link:

Accanto a questi ci sono vari altri prodotti Ecosystem, ma soprattutto delle offerte interessanti che partiranno nei prossimi giorni.

Offerte Xiaomi in arrivo

Redmi Note 9 | 4GB+128GB a 179,90 euro dal 09/11 al 11/11

Redmi Note 8 Pro Orange | 6GB+128GB a 189,90 euro dal 09/11 al 11/11

POCO X3 NFC | 6GB + 64GB a 199,90 euro dal 09/11 al 11/11

POCO F2 Pro | 6GB+128GB a 349,90 euro dal 09/11 al 11/11

Mi 10T Lite 5G | 6GB+64GB a 249,90 euro dal 09/11 al 11/11

Avete trovato delle offerte di vostro interesse? Tra quelle già attivate da Xiaomi oppure tra quelle in arrivo nei prossimi giorni? Fatecelo sapere nei commenti.