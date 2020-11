A dispetto dell’arrivo sul mercato del convincente OnePlus 8T (qui la nostra recensione), OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro rimangono i due modelli di punta del brand cinese e in queste ore stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software con la OxygenOS 11.0.1.1 in versione stabile.

OnePlus 8/8 Pro: le novità dell’aggiornamento alla OxygenOS 11.0.1.1

Come al solito, si apprende del roll out di questo nuovo aggiornamento destinato a OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro direttamente dal forum ufficiale del brand.

Mentre a fine ottobre vi avevamo raccontato dell’arrivo della Open Beta 3 per questi due modelli, oggi, come detto, parliamo della versione stabile della OxygenOS 11, anche se di fatto le novità principali sono le stesse che vi avevamo già presentato: le patch di sicurezza del mese di ottobre 2020 e la modalità “Canvas“.

In aggiunta a queste, sono presenti anche numerose ottimizzazioni a livello di sistema – dalla luminosità adattiva alla gestione dei processi in background, passando per la disposizione dei quick setting in tre righe –, ma di rete – funzione intelligent 5G per gravare di meno sulla batteria – e di connettività (Bluetooth e Wi-Fi).

L’aggiornamento in roll out presenta dimensioni di 390 MB e introduce la build OxygenOS 11.0.1.1. Ecco il registro delle modifiche completo:

System Optimized the frame stability algorithm to make the experience smoother Optimized adaptive brightness algorithm, making 8,192 levels of automatic brightness adjustment more comfortable Optimized background process management mechanism to improve standby-by performance The quick setting has been adjusted to three lines Updated Android Security Patch to 2020.10 Improved system stability

Ambient display Newly added Canvas feature that can automatically draw a wireframe picture based on a lock screen photo on your phone (Path: Settings-Customization-Wallpaper-Canvas-Choose photo preview and it can be generated automatically)

Network Optimized the intelligent 5G function to extend battery endurance capacity Optimized Wi-Fi connection to improve stability of connectivity

Bluetooth Optimized Wi-Fi connection to reduce transfer delay Fixed the low probability issue that it was muted after connecting to Bluetooth



Come aggiornare OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro

Il nuovo aggiornamento per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro è già in distribuzione a livello internazionale e ha già raggiunto anche i primi modelli italiani. Se non lo avete ancora ricevuto automaticamente, potete sempre effettuare un controllo manuale entrando in Impostazioni, Sistema e quindi Aggiornamento Software.

