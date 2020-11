Se siete fan di OnePlus ma non avete mai trovato l’occasione giusta per acquistare uno dei loro smartphone, quella di oggi potrebbe rappresentare l’opportunità ideale per soddisfare i vostri bisogni. Infatti, fino al prossimo 3 dicembre 2020, sarà possibile acquistare tantissimi prodotti in offerta con il Black Friday di OnePlus.

Tantissime offerte da non perdere

Per darvi un’idea della qualità degli sconti in essere, è possibile acquistare OnePlus 8 ad appena 499 euro (si parla di un risparmio di 150 euro rispetto al prezzo originale) utilizzando il codice “BF2020“. Lo smartphone sarà in offerta a questo prezzo fino al 30 novembre 2020 e potrete acquistarlo tramite il seguente link:

Acquista OnePlus 8 a 499 euro

Se state cercando qualcosa di meno costoso ma ugualmente valido, la compagnia cinese ha interessanti offerte anche per quanto riguarda i nuovi arrivati OnePlus Nord N100 e OnePlus Nord N10 5G. Cliccando i link sottostanti, a partire dal 10 novembre per OnePlus Nord N100 e il 20 novembre per OnePlus Nord N10 5G, potrete acquistare il primo a 199 euro ed il secondo a 349 euro; per entrambi è disponibile la spedizione gratuita.

Acquista OnePlus Nord N100 | Acquista OnePlus Nord N10 5G

È disponibile anche uno sconto di 100 euro per chi decide di acquistare OnePlus 8 Pro e ricevere le cuffie OnePlus Bullet Wireless Z senza costi aggiuntivi. L’offerta sarà disponibile dal 23 novembre al 3 dicembre 2020.

Acquista OnePlus 8 Pro con Bullett Wireless Z

Inoltre, per la sola giornata del 27 novembre, potrete acquistare una selezione di accessori al 50% di sconto e la Blind box a 9,99 euro cliccando i seguenti link:

Accessori in sconto | Blind box

Se siete curiosi di scoprire la totalità dei prodotti in offerta prima di decidere verso quale dispositivo puntare i vostri risparmi, potete controllare la pagina generale delle offerte del Black Friday di OnePlus cliccando il link sottostante.

Scopri tutte le offerte di OnePlus