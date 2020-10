Cercate offerte con 100 GB al mese? Ecco le più economiche attivabili adesso

Tutti gli operatori di telefonia mobile italiani, dai tre grandi player tradizionali ai virtuali anche meno conosciuti, hanno nel proprio listino delle offerte con bundle di GB mensili decisamente ricchi a prezzi sempre più competitivi.

Per questo motivo, torna utile andare a fare un riepilogo delle offerte disponibili all’attivazione in questo momento che offrano un pacchetto dati da 100 GB al mese a fronte di costi tutto sommato contenuti.

Fino al mese scorso, il primo nome che vi sarebbe venuto in mente sarebbe stato probabilmente quello di Iliad con la sua Flash 100 GB. A rendere particolarmente allettante quell’offerta, oltre all’enorme mole di dati ad appena 9,99 euro al mese, era il fatto di essere disponibile all’attivazione praticamente per tutti i nuovi clienti (ironia della sorte, i più penalizzati erano proprio i già clienti Iliad).

Messa in archivio quell’offerta, l’unica altra soluzione con 100 GB al mese che sia attivabile indiscriminatamente da tutti e che presenti un costo mensile inferiore ai 10 euro è quella di NT Mobile, operatore virtuale attivo su rete Vodafone 4G.

Per il resto, altre soluzioni valide non mancano, tuttavia si tratta per lo più di offerte operator attack – dunque attivabili solo dai clienti provenienti dagli operatori in target –, oppure di meccanismi reward, che premiano la fedeltà del cliente aumentando il bundle dati mensile.

Fatte queste doverose premesse, andiamo adesso a vedere le offerte da 100 GB al mese attivabili in questo momento.

NT Mobile

L’operatore virtuale NT Mobile, che come detto si appoggia alla rete 4G di Vodafone, ha deciso di prorogare fino al 30 novembre 2020 l’ottima offerta Summer All in, di cui vi avevamo parlato a tempo debito.

L’offerta in questione mette a disposizione ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale, SMS illimitati verso tutti e 100 GB di traffico dati 4G (a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload) ogni mese al costo di 7,99 euro al mese.

È attivabile da tutti, senza differenze sul piano dei costi di attivazione per nuovi e già clienti, pari per tutti a 9,99 euro.

L’offerta, che include anche i servizi “Ti ho cercato”, la segreteria telefonica e la portabilità del numero, può essere acquistata sul sito ufficiale oppure presso i rivenditori autorizzati.

TIM

Nel caso di TIM, l’offerta che andiamo a rivedere in breve è la Titanium New 100 GB lanciata proprio agli inizi di ottobre 2020 (ve ne avevamo parlato nel dettaglio in questo nostro articolo).

TIM Titanium New è un’offerta ricaricabile e operator attack e gli operatori in target sono: Iliad, PosteMobile ESP, PosteMobile Full, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Mobile, operatori virtuali sotto Plintron Italia Full, Europe Energy (Withu), Green ICN, NV mobile, Intermatica, Spusu, NTMobile, Rabona, NoiTel e Enegan.

Comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e un totale di 100 GB di traffico dati (con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload) a 9,99 euro al mese con addebito sul credito residuo. L’offerta base comprende 50 GB al mese, ma dopo l’attivazione viene attivata un’opzione gratuita per i restanti 50 GB. I minuti illimitati e 5 GB al mese possono essere sfruttati anche in Roaming UE.

L’offerta include i servizi di reperibilità LoSai e Chiama Ora di TIM e il piano tariffario TIM Base & Chat, che normalmente costa 2 euro al mese e permette di navigare senza consumare GB sulle app di messaggistica più popolari quali WhatsApp, Snapchat, iMessage, Imo, Skype, Viber, WeChat.

Al costo di attivazione di 3 euro si aggiungono i 10 euro per la nuova SIM ricaricabile TIM (salvo promozioni locali).

Vodafone

Anche nel caso di Vodafone parliamo di un’offerta operator attack che vi avevamo presentato nelle scorse settimane: Special 100 Digital Edition include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, 100 GB di traffico dati 4G e Happy Black incluso senza costi aggiuntivi (di norma, costa 1,99 euro al mese), il tutto al prezzo di 9,99 euro al mese, solo con addebito su carta di credito o conto corrente (Smart Pay) con l’attivazione della Ricarica Automatica.

Vodafone garantisce il prezzo bloccato per 24 mesi dall’attivazione (spingendosi oltre gli impegni assunti con l’AGCOM). Il costo di attivazione è di 1 centesimo di euro. L’offerta è attivabile solo se si proviene da Iliad, Fastweb e da alcuni Operatori Virtuali (esclusi Kena Mobile, ho. Mobile, Lycamobile e Tiscali Mobile).

Disponibile anche nei negozi, l’offerta è attivabile online tramite questo link diretto.

WINDTRE

La prima offerta di WINDTRE da 100 GB al mese presenta una disponibilità ancora più limitata, trattandosi di una operator attack local, dunque attivabile solo in alcune province selezionate.

WINDTRE GO 100 Fire+ Easy Pay LE è disponibile presso i punti vendita aderenti delle province di Bologna, Caserta, Monza Brianza, Novara, Palermo, Rimini, Teramo, Torino, Venezia, Alessandria, Padova, Trieste, Prato, Bari, Trapani, Latina e Pistoia.

L’offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti e 100 GB a 6,99 euro al mese su metodo di pagamento (carta di credito o conto corrente). Il costo di attivazione è gratuito, invece di 49,99 euro, senza alcun vincolo in caso di recesso, con anche la SIM gratuita.

Comunque, per attivarla occorre effettuare la portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile e alcuni Operatori Virtuali (esclusi Kena Mobile, Lycamobile, Very Mobile e ho. Mobile).

A livello nazionale, la stessa offerta non limited edition è attivabile dai clienti provenienti da Iliad, Kena Mobile e ho. Mobile, prevede un vincolo di 24 mesi e costa un euro in più al mese, dunque 6,99 euro.

Sempre su scala nazionale, per i clienti provenienti da Fastweb, PosteMobile e altri Operatori Virtuali (esclusi Very Mobile, Kena Mobile, Lycamobile e ho. Mobile), è disponibile la WINDTRE GO 100 Top+ Easy Pay: minuti illimitati e 200 SMS verso tutti, 100 GB in 4G a 5,99 euro al mese con metodo di pagamento automatico. SIM e attivazione sono gratis (la seconda scontata da 49,99 euro, con vincolo di 24 mesi).

Infine, WINDTRE GO 100 Special Easy Pay offre chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 giga di traffico dati a 9,99 euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente e costo di attivazione di 6,99 euro a condizione che l’offerta resti attiva per 24 mesi. È attivabile solo arrivando da LycaMobile.

Rabona Mobile

Tornando agli operatori virtuali, è il turno di Rabona Mobile, anch’esso attivo su rete 4G Vodafone. Le offerte da prendere in considerazione sono tre: Rabona Rispetto Plus, Top 100 e Rabona Stadio.

Rabona Rispetto Plus è riservata esclusivamente a chi proviene da ho. Mobile e Kena Mobile. Offre minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G (download di 60 Mbps e un upload di 30 Mbps) a 9,99 euro al mese, senza costi di attivazione.

Rabona Mobile Top 100 offre minuti illimitati, SMS illimitati e 100 GB di traffico dati a 7,99 euro al mese. L’offerta è dedicata a tutti gli utenti che scelgano la portabilità del numero da altro operatore, escluso Vodafone. Il costo di attivazione è di 2 euro.

Rabona Stadio, attivabile dai nuovi clienti provenienti da qualsiasi operatore tranne Vodafone, include minuti illimitati e SMS illimitati verso tutti e addirittura 120 GB a 9,99 euro al mese, senza costi di attivazione.

Per attivarle, basta che vi rechiate sul sito web ufficiale, e seguiate le indicazioni riportate.

Very Mobile

Chiudiamo con Very Mobile, il noto operatore virtuale di casa WINDTRE. Le offerte disponibili in questo caso sono due: Very 6,99 e Very 7,99.

I contenuti sono gli stessi: chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati (con velocità massima di 30 Mbps sia in download che in upload) con VoLTE. Il costo di attivazione è di 5 euro.

Cambiano però i target: mentre Very 7,99 costa ovviamente 7,99 euro al mese ed è attivabile dai nuovi clienti che richiedano un nuovo numero (ecco il link diretto); Very 6,99 costa 6,99 euro al mese ed è disponibile per chi richieda la portabilità da Iliad, BT Enia, BT Italia, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Linkem, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia e WithU (qui trovate la pagina dedicata sul sito ufficiale).

Tra le offerte che non prevedono 100 GB di base, ma permettono di raggiungerli tramite meccanismi che premiano la fedeltà, possiamo ricordare PosteMobile Creami Relax 100 e 1Mobile 75XPlus Reward. Ancora più particolare Spusu L-una, che permette di creare un tesoretto coi GB avanzati e di sfruttare così una Riserva Dati fino a 100 GB.