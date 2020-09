Iliad vuole rivoluzionare (ancora) il mercato telefonico italiano con la nuova offerta presentata nei giorni scorsi: è arrivata infatti Flash 100, una proposta che include ben 100 giga senza limiti di velocità. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e come attivarla.

Iliad Flash 100 disponibile in Italia

Iliad prova a stupire gli utenti italiani lanciando Flash 100, un’offerta mobile che include minuti illimitati, SMS illimitati e 100 giga di Internet 4G+ senza limitazioni di velocità al prezzo di 9,99 euro al mese. Sono inoltre incluse chiamate illimitate verso 60 destinazioni internazionali, senza costi nascosti e limitazioni per il passaggio da alcuni operatori, con la solita promessa delle zero rimodulazioni.

Sono già oltre 6 milioni gli utenti che in meno di 2 anni dal lancio sono passati a Iliad, e l’operatore non ha alcuna intenzione di mollare l’osso: la nuova proposta, come si può vedere in questa tabella comparativa, è circa 3 volte meno cara rispetto a quelle dei competitor (che non mancheranno di rispondere a breve).

Come attivare Iliad Flash 100

L’offerta Iliad Flash 100, come suggerisce il nome, è a tempo limitato e può essere attivata da chiunque fino al 15 ottobre 2020 presso i 16 Iliad Store distribuiti sul territorio italiano, negli oltre 1000 Simbox, nei 300 Iliad Point (qui quelli più vicini a voi), oppure utilizzando il link seguente.

Se volete risparmiare qualcosa, è sempre attiva la “classica” offerta Giga 50, che mette a disposizione minuti, SMS illimitati e 50 giga in 4G+ a 7,99 euro (qui per l’attivazione).

