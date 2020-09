Scopriamo insieme alcune delle ultime novità pensate da Vodafone e WINDTRE per i rispettivi clienti.

Iniziando da Vodafone, gli utenti iscritti al programma Vodafone Happy Black potranno da oggi usufruire di nuovi sconti su tre smartphone Huawei. Ecco i prezzi:

Huawei P40 sarà disponibile a 499,99 euro (invece di 799,99 euro)

Huawei P40 Lite 4G sarà disponibile a 199,99 euro (invece di 299,99 euro)

Huawei Y6P sarà disponibile a 129,99 euro (invece di 159,99 euro)

Per usufruire dello sconto, il cliente deve richiederlo sull’app dell’operatore per ottenere il relativo codice promozionale, da esibire poi in negozio.

Inoltre è stata prorogata fino al 6 settembre (per i nuovi clienti) e 15 settembre (per i già clienti) la scadenza della promo Italian Summer, grazie alla quale è possibile acquistare smartphone, tablet e auricolari a prezzo scontato rispetto al listino.

Le novità di WINDTRE

Passando a WINDTRE, l’operatore ha deciso di prorogare fino al 15 settembre alcune delle offerte personalizzate della gamma MIA.

Tra di esse troviamo le offerte Summer Edition xTE (prevedono il raddoppio dei giga per le Giga xTE e minuti illimitati per le Minuti xTE), 100 Giga Max Flash (offre 100 giga di traffico dati da usare entro due mesi dall’attivazione al costo di 9,99 euro una tantum) e le varie offerte personalizzate proposte ai clienti (con minuti, SMS e traffico dati in quantità variabili).

Sono state prorogate fino al 30 settembre 2020 queste due offerte per chi vuole passare a WINDTRE:

GO 50 TOP+ – minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 50 giga di traffico dati a 5,99 euro al mese (con addebito su credito residuo)

– minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 50 giga di traffico dati a 5,99 euro al mese (con addebito su credito residuo) GO 100 TOP+ Easy Pay – minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 100 giga a 5,99 euro al mese (con addebito sul metodo di pagamento scelto e costo di attivazione di 49,99 euro non addebitato se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi)

