Da oggi, 1 settembre 2020, Kena Mobile ha aggiornato la lista degli operatori che possono attivare le offerte Kena Mobile 5.99 e Kena Mobile 7.99.

Novità per Kena Mobile 5.99 e 7.99

Partendo dalla prima, da oggi è attivabile solo con la portabilità dai seguenti operatori mobile: Iliad, PosteMobile, Lycamobile, Spusu, Tiscali, 1Mobile, Noitel, Optima, Plintron, Rabona, Daily Telecom, Enegan Mobile, Green, Intermatica, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Welcome Italia, Withu Mobile. L’offerta prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati e 70 GB di traffico dati a 5,99 euro al mese. Nonostante i costi di attivazione dell’offerta e della SIM siano assenti, il cliente è comunque obbligato ad effettuare una prima ricarica di almeno 5 euro.

Kena Mobile 7.99 può essere attivata solo per gli utenti che provengono da Fastweb, ho. Mobile, CoopVoce e Tiscali. Offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati e 50 GB di traffico dati a 7.99 euro al mese. Anche in questo caso non sono presenti costi di attivazione e della SIM, ma è necessario sostenere il costo anticipato del primo mese.

Summer All In fino al 30 settembre 2020

NTmobile ha deciso di prorogare l’offerta Summer All In fino al prossimo 30 settembre 2020 dopo il grande successo che ha avuto.

Nello specifico Summer All In offre minuti illimitati verso numeri fissi nazionali, minuti illimitati verso numeri mobile nazionali, SMS illimitati verso i numeri nazionali, 100 GB di traffico dati su rete 4G (roaming in EU incluso con 6 GB di traffico a disposizione), a 7,99 euro al mese con costo di attivazione pari a 9,99 euro.

L’offerta, che include anche i servizi “Ti ho cercato”, la segreteria telefonica e la portabilità del numero, può essere acquistata sul sito ufficiale oppure presso i rivenditori autorizzati.

