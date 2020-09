L’offerta Flash 100 di Iliad di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa è davvero allettante per chi cerca un’offerta ricca di traffico Internet a un costo decisamente contenuto, con la certezza tipica di Iliad di non subire rimodulazioni e aumenti in futuro.

Tra gli utenti interessati ci sono anche numerosi clienti Iliad, in particolare quelli che in passato hanno sottoscritto l’offerta che include 50 GB (o altri piani disponibili in passato). Purtroppo l’operatore francese non permette, al momento, il cambio piano ai già clienti, nonostante la compagnia sia al lavoro da tempo per risolvere la situazione, per cui sono davvero parecchi i già clienti infastiditi dal problema che impedisce loro di ottenere condizioni più vantaggiose.

In assenza di un metodo ufficiale c’è una sola soluzione che permette di attivare l’offerta Iliad 100 GB, che ricordiamo è disponibile solamente fino al 15 ottobre. Si tratta, come sapranno i più esperti, di effettuare una triangolazione con un secondo operatore telefonico, al fine di poter essere equiparato a un nuovo cliente e poter quindi attivare la nuova promozione.

Come cambiare piano Iliad con una triangolazione

Le opportunità sono numerose ma indubbiamente la scelta migliore è quella di effettuare una triangolazione con ho. Mobile. La compagnia, di proprietà di Vodafone, offre infatti condizioni particolarmente vantaggiose per i clienti Iliad. Tutte le operazioni, inoltre, possono essere effettuate online quindi non dovrete nemmeno perdere il tempo di cercare un rivenditore presso cui recarvi per completare le operazioni.

Per i clienti provenienti da Iliad è a disposizione l’offerta ho. 5.99 che al costo di 5,99 euro al mese offre chiamate e SMS illimitati e 70 GB di traffico Internet. Il costo dell’operazione è di 6,99 euro, che includono il costo della SIM e la prima mensilità. La spedizione della SIM richiede solitamente un paio di giorni e l’attivazione può essere effettuata direttamente dallo smartphone in pochi minuti dal sito ufficiale Ho.Mobile.

Una volta completata l’attivazione della nuova SIM ho. Mobile è possibile, dall’app mobile per dispositivi Android e iOS, richiedere la portabilità del proprio numero Iliad, operazione che solitamente viene completata in un paio di giorni lavorativi.

A questo punto avrete il vostro vecchio numero sulla SIM ho. Mobile, senza interruzioni di servizio, e sarete pronti al ritorno in Iliad. Vi basterà recarvi sul sito Iliad per accedere alla promozione Iliad Flash 100 che, al costo di 9,99 euro al mese, offre minuti e SMS illimitati e 100 GB di traffico Internet.

Vi basterà seguire la semplice procedura online, inserire i dati della SIM ho. Mobile e il vostro numero da portare in Iliad per avviare il processo di portabilità. Il costo complessivo dell’operazione è di 19,98 euro (9,99 per il primo mese e 9,99 euro per la SIM), con la certezza di avere un ottimo piano tariffario le cui condizioni non verranno mai modificate da Iliad.

I tempi complessivi per l’intera operazione, inclusi quelli per la spedizione delle SIM, dovrebbero attestarsi sui 10 giorni, quindi avete il tempo necessario per completare il cambio piano entro la data limite del 15 ottobre. A seguire i link per attivare ho. 5,99 e Iliad Flash 100.

Purtroppo questo è l’unico modo, attualmente esistente, per cambiare piano con Iliad dato che la promessa di dare questa possibilità ai già clienti si annovera fra le poche ancora non mantenute dall’operatore.