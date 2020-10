A partire da oggi, 2 ottobre 2020, TIM, noto operatore nazionale di telefonia fissa e mobile, rende disponibile all’attivazione presso i propri punti vendita fisici la nuova offerta operator attack TIM Titanium New, che si segnala per la presenza di ben 100 GB di traffico dati 4G al mese.

Poco fa vi abbiamo presentato la nuova promozione disponibile solo online in relazione alle offerte di rete fissa TIM Super Fibra, adesso rimaniamo in casa TIM, ma cambiamo completamente registro: la nuova offerta di cui parliamo è infatti di rete mobile ed è disponibile (a meno di cambiamenti dell’ultimo minuto) solo presso i negozi.

TIM Titanium New: info e costi dell’offerta

TIM Titanium New è un’offerta di tipo ricaricabile e operator attack, ciò vuol dire che può essere attivata soltanto dai clienti provenienti da determinati operatori concorrenti in target che facciano contestuale richiesta di portabilità del proprio numero. In questo, in particolare, gli operatori in target sono: Iliad, PosteMobile ESP, PosteMobile Full, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Mobile, operatori virtuali sotto Plintron Italia Full, Europe Energy (Withu), Green ICN, NV mobile, Intermatica, Spusu, NTMobile, Rabona, NoiTel e Enegan.

Passando ai contenuti, TIM Titanium New comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e un totale di 100 GB di traffico dati (con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload), il tutto al costo di 9,99 euro al mese con addebito sul credito residuo. Più precisamente, l’offerta base comprende 50 GB al mese, ma subito dopo l’attivazione viene attivata un’opzione gratuita comprensiva dei restanti 50 GB. Di questi, i minuti illimitati e 5 GB al mese possono essere sfruttati anche in Roaming UE.

Il costo mensile dell’offerta include anche i servizi di reperibilità LoSai e Chiama Ora di TIM e il piano tariffario TIM Base & Chat, che normalmente costa 2 euro al mese e permette di navigare senza consumare GB sulle app di messaggistica più popolari quali WhatsApp, Snapchat, iMessage, Imo, Skype, Viber, WeChat.

L’offerta prevede un contributo di attivazione di 3 euro, che si aggiungono ai 10 euro richiesti per la nuova SIM ricaricabile TIM (salvo promozioni locali).

L’offerta TIM Titanium New potrebbe essere proposta anche tramite call center a condizioni più favorevoli: in tal caso, infatti, il costo di attivazione viene azzerato, i 10 euro per la SIM devono essere versati direttamente al corriere e coprono anche il primo mese dell’offerta.

Quest’offerta non è l’unica novità di giornata in casa TIM, proprio questa mattina vi abbiamo parlato della nuova gamma Wonder.