Vodafone torna all’attacco con Special 100 Digital Edition e altre offerte

Vodafone, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, ha aggiornato di nuovo, nella giornata di ieri (8 ottobre), il proprio listino di offerte operator attack – disponibili sia presso i punti vendita aderenti che online sul sito ufficiale –, dando il benvenuto alla Special 100 Digital Edition.

Delle novità in casa Vodafone per il mese di ottobre 2020 – dalle offerte mobie agli smartphone acquistabili in promozione – abbiamo già parlato diffusamente in questo nostro precedente articolo.

Questa volta, invece, ci concentriamo sulla new entry e sulle altre offerte operator attack che l’operatore ha deciso di mantenere attivabili.

Offerte Vodafone nei negozi

In merito alle offerte ancora disponibili all’attivazione presso i negozi Vodafone, si tratta di soluzioni “con gettone”, pertanto soggette a limitazioni di disponibilità. Inoltre, essendo “operator attack”, la loro attivabilità è condizionata all’operatore di provenienza del cliente.

Anche nei punti vendita fisici, da ieri è uscita di scena l’offerta Special Giga 70 + 30, sostituita dalla nuova Vodafone Special 100 Digital Edition, che arricchisce il bundle precedentemente previsto con SMS illimitati (invece di 1.000 al mese).

Le restanti offerte operator attack di Vodafone rimarranno a listino fino a nuova comunicazione da parte dell’operatore. Eccole riassunte:

Special 100 Digital Edition include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, 100 GB di traffico dati 4G e Happy Black incluso senza costi aggiuntivi (di norma, costa 1,99 euro al mese), il tutto al prezzo di 9,99 euro al mese , solo con addebito su carta di credito o conto corrente (Smart Pay) con l’attivazione della Ricarica Automatica. Vodafone garantisce il prezzo bloccato per 24 mesi dall’attivazione (spingendosi oltre gli impegni assunti con l’AGCOM). Il costo di attivazione è di 1 centesimo di euro. L’offerta è attivabile solo se si proviene da Iliad, Fastweb e da alcuni Operatori Virtuali (esclusi Kena Mobile, ho. Mobile, Lycamobile e Tiscali Mobile);

include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, di traffico dati 4G e Happy Black incluso senza costi aggiuntivi (di norma, costa 1,99 euro al mese), il tutto al prezzo di , solo con addebito su carta di credito o conto corrente (Smart Pay) con l’attivazione della Ricarica Automatica. Vodafone garantisce il (spingendosi oltre gli impegni assunti con l’AGCOM). Il costo di attivazione è di 1 centesimo di euro. L’offerta è attivabile solo se si proviene da Iliad, Fastweb e da alcuni Operatori Virtuali (esclusi Kena Mobile, ho. Mobile, Lycamobile e Tiscali Mobile); Special Unlimited Edition comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati 4G al prezzo di 7 euro al mese su credito residuo. Il costo di attivazione è azzerato. L’offerta è attivabile solo se si proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali. Non è attivabile se si proviene da TIM, WINDTRE, Very Mobile, ho. Mobile e Lycamobile;

comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e di traffico dati 4G al prezzo di su credito residuo. Il costo di attivazione è azzerato. L’offerta è attivabile solo se si proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali. Non è attivabile se si proviene da TIM, WINDTRE, Very Mobile, ho. Mobile e Lycamobile; Special Unlimited Limited Edition include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati 4G al costo di 6,99 euro al mese su credito residuo. Il costo di attivazione è di 1 centesimo di euro. L’offerta è attivabile solo se si proviene da CoopVoce, CoopVoce Full e Tiscali;

include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e di traffico dati 4G al costo di su credito residuo. Il costo di attivazione è di 1 centesimo di euro. L’offerta è attivabile solo se si proviene da CoopVoce, CoopVoce Full e Tiscali; Special Minuti 50 Giga comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati 4G al costo di 9,90 euro al mese su credito residuo. Il costo di attivazione è di 12,10 euro. L’offerta è attivabile soltanto se si proviene da Kena Mobile, Lycamobile e BT Enia Mobile;

comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e di traffico dati 4G al costo di su credito residuo. Il costo di attivazione è di 12,10 euro. L’offerta è attivabile soltanto se si proviene da Kena Mobile, Lycamobile e BT Enia Mobile; Special Minuti 10 Giga prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 10 GB di traffico dati 4G al costo di 15 euro al mese su credito residuo. Il costo di attivazione è di 5 euro. L’offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti che attivino un nuovo numero. In alternativa, potrebbe essere proposta la nuova Vodafone Easy a 14,99 euro al mese.

Per ogni nuova offerta, il cliente è tenuto a sostenere il costo standard per la nuova SIM Vodafone: 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

Offerte Vodafone online

La nuova offerta Vodafone Special 100 Digital Edition è disponibile all’attivazione anche online tramite il link sottostante:

Attiva online Vodafone Special 100 Digital Edition

In ogni caso, a seconda dell’operatore di provenienza, ci sono altre offerte attivabili sul sito Vodafone a partire da 7 euro al mese. Eccole:

Special 100 Digital Edition comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, 100 GB di traffico dati 4G ed Happy Black incluso senza costi aggiuntivi, il tutto al prezzo di 9,99 euro al mese solo con addebito su carta di credito o conto corrente (Smart Pay) con l’attivazione della Ricarica Automatica. Il costo di attivazione è azzerato e l’offerta è attivabile solo se si proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri Operatori Virtuali (esclusi ho. Mobile, Kena Mobile, Very Mobile e CoopVoce);

comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, di traffico dati 4G ed Happy Black incluso senza costi aggiuntivi, il tutto al prezzo di solo con addebito su carta di credito o conto corrente (Smart Pay) con l’attivazione della Ricarica Automatica. Il costo di attivazione è azzerato e l’offerta è attivabile solo se si proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri Operatori Virtuali (esclusi ho. Mobile, Kena Mobile, Very Mobile e CoopVoce); Special 50 Digital Edition include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati al costo di 7 euro al mese . Il costo di attivazione è azzerato e l’offerta è attivabile soltanto se si proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri Operatori Virtuali (esclusi ho. Mobile, Kena Mobile, Very Mobile e CoopVoce);

include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e di traffico dati al costo di . Il costo di attivazione è azzerato e l’offerta è attivabile soltanto se si proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri Operatori Virtuali (esclusi ho. Mobile, Kena Mobile, Very Mobile e CoopVoce); Special Minuti 50 Giga prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati al costo di 9,90 euro al mese. L’offerta è attivabile se si proviene da CoopVoce con costo di attivazione gratuito e da Kena Mobile con costo di attivazione pari a 12,10 euro.

In questi casi il costo per la SIM è azzerato e la stessa viene consegnata gratuitamente a domicilio.

I clienti provenienti dagli operatori WINDTRE (incluso Very Mobile), TIM e ho. Mobile vengono reindirizzati a Vodafone RED (ecco il link diretto).